(Washington) John Carlson a récolté un but et deux mentions d’aide mercredi pour guider les Capitals de Washington vers un premier gain à domicile cette saison, 4-3 contre les Maple Leafs de Toronto.

Ian Quillen

Associated Press

La performance de Carlson lui a permis de porter à 14 son total de points, un sommet parmi les défenseurs de la LNH.

Nicklas Backstrom a ajouté un but et une aide, les autres filets ayant été marqués par Jakub Vrana et Evgeny Kuznetsov.

Les Capitals avaient perdu leurs trois premières parties devant leurs partisans pour la première fois depuis octobre 1983. Deux de ces trois échecs sont survenus en prolongation.

Le gardien recrue Ilya Samsonov a bloqué 29 rondelles et il a mérité une troisième victoire en carrière.

Dans la défaite, Kasperi Kapanen a réussi un but en désavantage numérique et récolté une aide sur le but d’Ilya Mikheyev, qui permettait aux Maple Leafs de prendre une avance de 2-0 à mi-chemin du premier vingt. Kapanen a ajouté une deuxième aide sur le but de John Tavares, inscrit avec 2 : 33 à écouler au troisième vingt.

À son deuxième départ devant les filets des Maple Leafs, Michael Hutchinson a réalisé 28 arrêts mais n’a pu empêcher la formation torontoise de subir un premier revers à l’étranger en 2019-2020.

Après le but de Vrana vers la fin de la première période, les Capitals ont explosé avec trois buts d’affilée dans un intervalle de 68 secondes en deuxième.

Kuznetsov a d’abord égalé le score à 5 : 07, en se faufilant entre deux défenseurs avant de battre Hutchinson d’un tir du revers. Seulement 11 secondes plus tard, Backstrom a brisé l’égalité à l’aide d’un tir sur réception.

Moins de 30 secondes plus tard, les Maple Leafs se sont retrouvés devant une infériorité numérique de deux hommes à la suite de pénalités mineures à Nicholas Shore et Cody Ceci. Carlson en a profité pour réussir son 3e but de la jeune saison, après une passe d’Alexander Ovechkin.