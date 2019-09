Hudon et Lindgren au ballottage

Le Canadien a soumis les noms de l’attaquant Charles Hudon et du gardien Charlie Lindgren au ballottage, ce midi. Les 30 autres équipes de la LNH ont jusqu’à demain, midi, pour les réclamer.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Hudon n’a pas participé au dernier match préparatoire du Tricolore, hier, contre les Sénateurs d’Ottawa. Il en a tout de même disputé cinq, un sommet qu’il partage avec cinq autres joueurs du CH. Le Québécois n’a amassé aucun point dans ces cinq matchs, mais s’est fait refuser un but, mercredi, à Toronto, qui aurait été bon si Claude Julien avait eu droit de faire appel à la reprise vidéo.

La saison dernière, Hudon n’a disputé que 32 matchs, et a été limité à trois buts et deux passes. Julien l’a laissé de côté pour les 22 derniers matchs de la saison, dont le dernier, quand l’équipe était éliminée et que plusieurs réservistes ont joué.

Malgré le fait que la relation semblait tirer à sa fin, Hudon et le CH se sont entendus en juillet sur les termes d’un contrat à un volet d’un an, à un salaire de 800 000 $.

Le passage de Hudon au ballottage était néanmoins à prévoir, étant donné les événements de la dernière saison.

PHOTO PAUL CHIASSON, LA PRESSE CANADIENNE Lindgren a passé la dernière saison à Laval et a disputé un seul match avec le Canadien, le dernier de la saison, justement, qu’il a remporté 6-5.

Lindgren était aussi attendu au ballottage, puisque le poste de numéro 2 était réservé à Keith Kinkaid, embauché comme joueur autonome cet été avec un contrat de 1,75 million de dollars. De plus, Kinkaid a confirmé son statut en livrant deux très bonnes performances en matchs préparatoires, cédant seulement trois buts sur 76 tirs.

Techniquement, Hudon et Lindgren ne sont pas encore retranchés. La procédure du ballottage permettra simplement au Canadien de les céder au Rocket de Laval s’ils ne sont pas réclamés demain à midi.

En les enlevant de l’équation, l’équipe se retrouve avec 24 joueurs. Il en resterait donc un de plus à retrancher d’ici mardi, 17 h, soit l’heure limite pour présenter une formation de 23 joueurs.