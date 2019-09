Malgré un bon tournoi des recrues, Rafaël Harvey-Pinard fait partie des 12 joueurs retranchés par le Canadien aujourd’hui, au terme du camp des recrues.

Guillaume Lefrançois

La Presse

Choix de 7e tour du CH en juin dernier, l’attaquant a fait belle figure cette fin de semaine à Belleville, à titre d’ailier gauche au sein d’un trio avec Ryan Poehling et Nick Suzuki. Harvey-Pinard se rapportera maintenant aux Saguenéens de Chicoutimi, où il agira comme capitaine.

Rencontré après le match de cet après-midi entre les espoirs du Tricolore et une équipe d’étoiles universitaires canadiennes, l’entraîneur-chef Joël Bouchard avait en quelque sorte préparé le terrain pour la décision. « La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de décision à prendre sur son avenir aujourd’hui, puisqu’il est repêché », avait-il dit.

Aucune surprise dans les autres victimes du couperet. Parmi les joueurs repêchés par le CH, les attaquants Cole Fonstad, Cameron Hillis, Samuel Houde et Allan McShane, de même que le défenseur Jacob LeGuerrier ont été retranchés.

Six joueurs présents en vertu d’une invitation ont aussi été remerciés : les attaquants Nicolas Guay et Vincent Marleau, les défenseurs Marc-Olivier Crevier-Morin, Dylan Plouffe et Jack York, de même que le gardien Alexis Shank.

Les joueurs ont congé demain, et se présenteront jeudi, à Brossard, pour les tests médicaux marquant le début du « vrai » camp.