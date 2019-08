Le Canadien de Montréal a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à son camp des recrues du 5 au 10 septembre, et l’attaquant américain Cole Caufield n’en fait pas partie.

La Presse canadienne

Des 28 joueurs qui seront présents, on retrouve 18 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens de but, a annoncé l’organisation montréalaise par voie de communiqué mercredi.

Parmi ceux-ci se retrouveront les attaquants Ryan Poehling, Jake Evans, Nick Suzuki ainsi que le gardien de but Cayden Primeau. Caufield, le premier choix du CH lors de la dernière séance de repêchage, sera absent, ce qui signifie qu’il a vraisemblablement décidé de poursuivre sa carrière pendant une saison de plus avec l’Université du Wisconsin.

Le camp des recrues culminera avec un match contre les meilleurs espoirs de trois universités québécoises, soit celles de Concordia, Trois-Rivières et McGill, le 10 septembre au Complexe Bell de Brossard.

Dans le cadre du camp des recrues, les joueurs participeront également au Tournoi des recrues, une compétition qui regroupera les espoirs du Tricolore, des Sénateurs d’Ottawa et des Jets de Winnipeg du 6 au 9 septembre au CAA Arena de Belleville, en Ontario. Chaque équipe disputera deux rencontres.

L’entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard, ainsi que ses adjoints Daniel Jacob, Alexandre Burrows et Marco Marciano, dirigeront les matchs et les séances d’entraînement pendant le camp.