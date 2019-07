Canadien: Nick Cousins veut miser sur sa polyvalence

Richard Labbé

La Presse La Presse Suivre @Richardlabbe Nick Cousins ne sait pas encore où il jouera avec le Canadien la saison prochaine, mais il sait ceci : il peut jouer à toutes les positions en attaque.

« C'est drôle parce que tout le monde me demande où je préfère jouer, et vraiment, je n'ai aucune préférence », a expliqué l'attaquant de bientôt 26 ans en entrevue téléphonique avec La Presse, hier soir. « La saison dernière, j'ai joué au centre, à l'aile gauche et à l'aile droite. Il y a des bons et des moins bons côtés à toutes les positions, mais moi, j'irai où on me dira d'aller. » Cousins, acquis par le Canadien vendredi à titre de joueur autonome, a eu une brève discussion avec le directeur général, Marc Bergevin, et l'entraîneur-chef, Claude Julien, au moment de son embauche. C'est une décision qui l'a pris par surprise parce qu'il ne savait rien de l'intérêt du Canadien à son endroit.

« Je suis conscient qu'il y aura énormément de compétition au camp d'entraînement pour un joueur comme moi. Il n'y a jamais rien d'acquis et il n'y a jamais rien de facile. C'est la Ligue nationale, c'est comme ça. Mais je suis un gars qui carbure à cette compétition. Ça me pousse à me surpasser. » - Nick Cousins