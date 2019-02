Canadien-Lightning: il manque encore quelque chose

(TAMPA BAY) Il y a un peu plus d'une semaine, on affirmait que le Canadien allait devoir disputer quatre matchs baromètres, le genre de matchs qui peuvent en dire long sur la valeur véritable d'une équipe : contre Winnipeg, contre Toronto, contre Nashville, puis, pour finir en beauté, le match d'hier soir à Tampa, contre le Lightning.

La récolte du Canadien lors de ces quatre matchs, la voici : trois points sur une possibilité de huit.

C'est un peu ce que ce résultat, et aussi le résultat d'hier soir (marque finale : Lightning 3, CH 0), nous permet de constater : le Canadien est une bonne équipe... mais pas encore une équipe de pointe.

Le club montréalais, il n'y a pas à dire, s'est très bien battu lors des 40 premières minutes de jeu. Mais les roues ont complètement débarqué du carrosse en troisième période, qui s'est conclue avec, en tout et pour tout... quatre tirs de la part du Canadien, pendant que les hommes en noir lançaient à 17 reprises sur Carey Price lors de ces 20 dernières minutes de jeu.

Alors le Canadien est bon. Certes meilleur qu'il y a un an. Certes meilleur que bien des équipes moyennes dans l'Est. Le Canadien peut rivaliser pendant un moment, mais il n'a pas le talent pour battre les clubs de pointe dans une série quatre de sept.

Pas encore, du moins.

« Je pense que nous avons une très bonne équipe. Quand on joue de la bonne façon, je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe qui. »

- Jeff Petry

Le problème, il est là : il faut que le Canadien joue de la bonne façon.

Pour que tout chavire, il suffit d'un peu d'indiscipline, d'un mauvais revirement au mauvais moment (Jonathan Drouin, quelqu'un ?), d'une occasion de trop. Ça n'en prend pas plus pour permettre à un club aussi puissant que le Lightning de se pousser avec la victoire. Les petits détails, dit-on souvent...

Aussi, le Canadien ne peut pas se permettre de tenter de jouer la carte de l'intimidation et de la robustesse, parce que ce n'est pas de ça que cette équipe est composée. Ainsi, on a vu Max Domi se sortir du match au terme de son altercation avec Yanni Gourde (qui a marqué le deuxième but de sa bande), on a vu Andrew Shaw perdre la tête à quelques reprises et tenter de « courir » après un adversaire. Bref, on a vu certains joueurs du CH tenter quelque chose, n'importe quoi, pour se replacer dans le match, parce que ça ne marchait pas sur le plan hockey.

Ce genre de « stratégie » pouvait rapporter dans les années 80, mais plus maintenant.

Et voici donc que le Canadien vient de subir trois défaites de suite, et voici donc que le Canadien doit maintenant reprendre pied au plus vite, pour éviter une dégringolade qui ouvrirait la porte aux rivaux dans l'Est. Qui a dit que ça allait être facile ? Ce ne le sera pas. Surtout pas cette semaine, avec quatre matchs à l'horaire.

Et puis soudainement, celui de ce soir à Sunrise contre les Panthers devient un peu plus important que prévu...