Cinq ans de plus avec les Leafs pour Auston Matthews

Les Maple Leafs de Toronto et leur centre étoile Auston Matthews ont convenu d'une prolongation de cinq ans qui rapportera en moyenne 11,634 millions US par saison à l'Américain.

L'ex-premier choix au total en est à sa troisième saison avec les Maple Leafs.

Le patineur de 21 ans de l'Arizona a marqué 97 buts et ajouté 81 aides en 182 matchs de saison régulière. En 2018-19, il s'est inscrit à la marque 23 fois en plus de se faire complice d'autant de buts en 38 rencontres.

Celui qui a été nommé la recrue par excellence du circuit à sa première campagne a représenté les Leafs au match des étoiles à ses trois saisons dans la LNH.

Il touchait le maximum permis pour un contrat de recrue dans la LNH, soit 925 000 $.

Avec William Nylander qui a paraphé une nouvelle entente de six ans, 61,2 millions, en décembre, il ne reste plus que l'ailier Mitch Marner à mettre sous contrat. Comme Marner, Matthews aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet prochain. Les pourparlers entre le directeur général, Kyle Dubas, et Marner ont toutefois été mis sur la glace jusqu'à la fin de la campagne, à la demande de l'agent de ce dernier.

Marner - qui est aussi âgé de 21 ans - mène les Leafs avec 63 points, dont 20 buts cette saison. Il est suivi du vétéran John Tavares (31-25-56), du défenseur Morgan Rielly (13-39-52) et de Matthews, qui n'a toutefois disputé que 38 des 52 rencontres des Leafs en raison d'une blessure.

Tavares a signé un pacte de 77 millions pour sept avec les Leafs à titre de joueur autonome en juillet dernier.