 Domi met fin à sa disette dans une victoire contre les Panthers 

Max Domi et l'avantage numérique du Canadien ont mis fin à deux longues disettes, mardi, et la formation montréalaise en a profité pour gagner un troisième match d'affilée en infligeant un revers de 5-1 aux Panthers de la Floride.

Domi a mis fin à une séquence personnelle de 17 rencontres sans toucher la cible en marquant le troisième but du Canadien, quelques minutes après avoir été frustré par la centrale de révision de la LNH qui lui a refusé un but. Domi a inscrit un premier but depuis le 9 décembre face aux Blackhawks de Chicago - son 15e de la saison - quand il a profité d'un retour de lancer avec 3:07 à faire en deuxième période.

Pour sa part, Shea Weber a freiné à 28 la séquence du Tricolore sans marquer en avantage numérique à domicile. Weber, qui a aussi récolté une aide, a fait mouche après 29 secondes de jeu en deuxième période, ce qui créait l'égalité 1-1. Il a fait bouger les cordages grâce à un puissant lancer sur réception.

Phillip Danault, Jesperi Kotkaniemi et Brendan Gallagher, dans un filet désert, ont aussi marqué pour le Canadien (26-17-5), qui a conservé ses acquis au septième rang dans l'Association de l'Est. Jordie Benn a amassé une aide, atteignant le plateau des 100 points en carrière dans la LNH.

Antti Niemi a repoussé 52 lancers, établissant un sommet personnel en carrière. Son ancien record était de 48, le 3 mars 2018, dans un revers en prolongation de 3-2 face aux Bruins, à Boston.

Niemi a été solide, frustrant notamment Juho Lammikko en échappée en début de rencontre, alors que les Panthers ont décoché les huit premiers tirs.

Il a aussi joué de chance quand Evgenii Dadonov a atteint le poteau en fin de premier vingt.

Niemi a également eu droit aux acclamations des spectateurs en troisième période, après avoir sorti la jambière gauche au dernier moment pour frustrer Henrik Borgstrom sur un retour.

Le gardien finlandais a porté sa fiche à 8-4-1 cette saison.

Carey Price avait obtenu congé après avoir aidé le Tricolore à vaincre les Bruins 3-2 en prolongation, lundi à Boston.

Mike Hoffman a inscrit l'unique but des Panthers (17-20-8), qui ont encaissé un septième revers d'affilée (0-5-2). James Reimer a effectué 23 arrêts.

Les joueurs des Panthers avaient organisé une réunion au terme de leur entraînement matinal. Ils ont embouteillé le Canadien en première période, mais le Canadien a été en mesure de renverser la vapeur lors du deuxième engagement.

Le défenseur des Panthers MacKenzie Weegar a quitté la rencontre après 3 : 40 de jeu en deuxième période après avoir été atteint à la tête par une mise en échec de Paul Byron derrière le filet des visiteurs. Mark Pysyk est venu à la défense de son coéquipier, mais Byron a refusé d'engager le combat. L'attaquant du Tricolore a été le seul joueur puni sur la séquence, écopant une punition mineure pour assaut.

Le Canadien sera de retour en action vendredi, quand il rendra visite aux Blue Jackets de Columbus. Il sera de retour au Centre Bell samedi, quand les Flyers de Philadelphie seront les visiteurs.