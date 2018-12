Une poursuite d'un milliard contre Eugene Melnyk

Ruddy et le groupe Trinity Development Group Inc. poursuivent Melnyk et le groupe Capital Sports Management Inc. (CSMI) pour 1 milliard en dommages, après avoir déposé une demande reconventionnelle mardi.

Le mois dernier, Melnyk avait déposé une poursuite de 700 millions contre Ruddy, Trinity et d'autres partenaires après que les deux parties aient été incapables de s'entendre sur le projet de revitalisation des plaines LeBreton, qui devait notamment comprendre la construction d'un nouvel amphithéâtre de la LNH.

Dans la demande reconventionnelle, Trinity stipule que la poursuite de Melnyk n'a «aucun fondement» et avance que «les allégations contre John Ruddy sont particulièrement scandaleuses».

Elle ajoute que «CSMI et Melnyk sont motivés par l'espoir que la ville d'Ottawa ou Trinity finance et construise l'amphithéâtre de 500 millions pour l'équipe de hockey des Sénateurs d'Ottawa, et que les Sénateurs obtiennent un congé de frais de location pendant 30 ans. CSMI veut également les droits d'identification de l'amphithéâtre, et un niveau de contrôle déraisonnable sur le projet des plaines LeBreton.»

Dans sa poursuite, le groupe de Melnyk stipule que Trinity veut développer sur un terrain adjacent un projet qui est en compétition directe avec le projet LeBreton.

Ruddy a évoqué par voie de communiqué qu'il souhaite toujours poursuivre ses activités dans le projet LeBreton.

«Je veux être bien clair, je suis dévoué au développement de ce projet, a-t-il dit. Le projet que nous préconisons est le bon. Je vais travailler avec la Commission de la capitale nationale, la ville d'Ottawa et la communauté afin de trouver des solutions qui nous permettront de concrétiser ce projet, et d'éviter de perdre ces prestigieuses terres pendant une autre génération.»

Les Sénateurs évoluent présentement au Centre Canadian Tire à Kanata, en banlieue d'Ottawa.