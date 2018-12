Le Canadien arrache la victoire à Chicago

Tomas Tatar a brisé l'égalité alors qu'il ne restait que 77 secondes à écouler en troisième période et le Canadien de Montréal a vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2, dimanche soir, au United Center.

Alors que le Canadien tentait de s'accrocher à un précieux point au classement, Jesperi Kotkaniemi a simplement glissé la rondelle à la pointe gauche, où Jeff Petry l'attendait. Le grand défenseur a décoché un puissant lancer qui a été dévié derrière le gardien Corey Crawford par Tatar.

Le Tricolore a signé une troisième victoire de suite et il pourra remercier Carey Price. Price a réalisé 37 arrêts, dont 17 en troisième période, alors que l'équipe locale a bourdonné en raison de l'indiscipline de ses adversaires.

Max Domi et Shea Weber ont aussi enfilé l'aiguille pour le Canadien (15-10-5), qui a gagné un deuxième match de suite au United Center après avoir encaissé sept revers consécutifs.

Patrick Kane a été l'auteur des deux réussites des Blackhawks (9-17-5), qui ont subi une septième défaite de suite. Crawford a conclu l'affrontement avec 25 arrêts.

Le Canadien disputera son prochain match mardi soir, lorsqu'il rendra visite au Wild du Minnesota.

Les hommes de Claude Julien n'ont pas mis de temps avant d'annoncer leurs couleurs au premier engagement. Après une belle percée en zone adverse qui s'est conclue par un arrêt de Crawford, Domi a sauté sur un retour de lancer pour donner les devants aux siens après seulement six minutes de jeu.

Il s'agissait de la 10e partie consécutive que les Blackhawks accordaient le premier but.

Le quatrième trio du Tricolore a poursuivi sur la lancée du premier trio et il a porté le pointage à 2-0 seulement 91 secondes plus tard. Michael Chaput a remis la rondelle à Kenny Agostino, qui a contourné le filet. L'attaquant a aperçu Weber à la pointe droite et le capitaine du Canadien a décoché un violent tir qui n'a laissé aucune chance à Crawford.

L'indiscipline des visiteurs a toutefois redonné vie aux Blackhawks. Lors du troisième avantage numérique de sa troupe, Kane a accepté une passe de Brent Seabrook et il a profité de la circulation devant Price pour faufiler le disque derrière le gardien.

Plutôt amorphe en deuxième période, le Bleu-blanc-rouge a ouvert la porte à des Blackhawks beaucoup plus insistants. Lors d'une mise en jeu en territoire adverse, une mauvaise communication en défensive entre Brett Kulak et Andrew Shaw a permis à Kane de se blottir seul sur l'aile droite. Son lancer sur réception flottant a malgré tout trompé la vigilance de Price pour niveler la marque.