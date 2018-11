Shea Weber de retour, Karl Alzner au ballottage

Shea Weber reviendra finalement au jeu dès demain, et on en sent déjà les conséquences sur la patinoire. Karl Alzner a été soumis au ballottage.

Le défenseur de 30 ans a disputé seulement huit matchs cette saison, et a été laissé de côté lors des 16 autres rencontres. Il a amassé une passe et présente un différentiel de +2, jouant un peu plus de 17 minutes par match.

Les 30 autres équipes de la LNH ont jusqu'à demain, midi pour le réclamer. Comme il reste quatre saisons (incluant celle-ci) à son contrat, à 4,625 millions par saison, il serait très surprenant qu'une équipe le réclame. S'il n'est pas réclamé, il pourra alors être cédé au Rocket de Laval.

«Plusieurs équipes ont de nombreux blessés en défense, a expliqué Claude Julien, après l'entraînement de ce matin à Brossard. Nous avons plusieurs défenseurs qui ont de bons contrats pour le plafond salarial, qui auraient pu être réclamés. Nous ne voulons pas perdre un défenseur, car c'est difficile d'avoir de la profondeur en défense.

«Avec son contrat, Karl est probablement le joueur que nous ne risquons pas de perdre. Ça nous donnera du temps pour évaluer davantage [Brett] Kulak. Si ce n'était pas Karl, on aurait dû renvoyer Kulak ou [Victor] Mete. On voulait gagner du temps. Kulak a seulement joué deux matchs.»

Une autre possibilité est que Marc Bergevin l'échange, retienne une partie de son salaire et ajoute un espoir afin de convaincre une équipe d'accepter son contrat.

Le partenaire de Weber est...

Avec tout ça, le retour de Shea Weber se fera finalement demain, près d'un an après son dernier match. Le gros numéro 6 n'a pas joué depuis le 16 décembre 2017.

«Je devrais être bien reposé, a ironisé Weber. Je vais garder les choses simples et aider comme je le peux.»

David Schlemko était le partenaire de Weber dans les exercices à cinq contre cinq. Weber évoluait aussi au sein de la première unité de l'avantage numérique.

Weber n'a toutefois pas fait grand cas de ce partenariat.

«J'ai vu ça il y a un an, tout le monde joue avec tout le monde, doit s'ajuster et être prêt à jouer avec tout le monde. On a eu un bon entraînement aujourd'hui, et on verra demain», a laissé tomber le capitaine du Canadien.

Du reste, les éclopés Paul Byron et Nikita Scherbak ont participé à l'entraînement, mais aucun des deux ne reviendra au jeu demain, a confirmé Julien.

- - -

La formation à l'entraînement

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Hudon-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Chaput-Agostino

Byron-Peca-Scherbak