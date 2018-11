Mikael Granlund procure la victoire au Wild

Mikael Granlund a inscrit son 10 e but de la saison en troisième période pour permettre au Wild du Minnesota de battre les Blues de St. Louis 3-2, dimanche.

Associated Press Saint-Louis

Devan Dubnyk a réalisé 29 arrêts et le Wild a obtenu sa cinquième victoire en six matchs et sa 10e en 12 rencontres. À l'étranger, le Wild a battu un record de concession en récoltant cinq victoires en sept affrontements.

Zach Parise et Joel Eriksson Ek ont également enfilé l'aiguille du côté des visiteurs.

Oskar Sundquist et Alex Pietrangelo ont fait bouger les cordages du côté des Blues, qui ont également encaissé un revers de 5-1 à domicile face au Wild le 3 novembre.

Granlund, qui a inscrit quatre buts à ses trois dernières rencontres, a bondi sur le disque laissé libre dans l'enclave et a déjoué Chad Johnson avec 12 : 17 à faire au troisième engagement. Après 17 matchs, il se rapproche grandement de la meilleure saison qu'il a connu en carrière, en 2016-2017, lors de laquelle il avait obtenu 26 buts.