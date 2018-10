Le CH contre un club en reconstruction

La direction des Red Wings a laissé savoir, en avril, que la présente saison en allait être une de reconstruction, et c'est exactement ce qui se passe. En cinq matchs cette saison, les Wings n'ont toujours pas goûté à la victoire, et ils se présentent au Centre Bell avec le souvenir amer d'une raclée de 8-2 face aux Bruins de Boston, subie à leur dernière sortie.

«Quand la direction a parlé de reconstruction, ça nous a motivés, estime l'attaquant Anthony Mantha. Ça ne nous a pas fâchés, au contraire. On regarde notre formation sur papier, et on se dit qu'on a une bonne équipe. Il y a eu la dégelée contre les Bruins, ça a fait mal, mais il faut se réveiller. Il reste encore plusieurs matchs. On a le temps d'enfiler des séries de victoires.»

Ils ont le temps sans doute, mais les Wings doivent d'abord se débrouiller avec une défense très verte, résultat d'un grand nombre de blessés entassés dans la clinique. À part Niklas Kronwall, les partisans qui vont assister au match de ce soir contre le Canadien auront bien du mal à pouvoir reconnaître un défenseur parmi les joueurs en blanc et rouge.

Et puis drôle de hasard, les Wings vont revoir ce soir un défenseur qui pourrait probablement les aider à l'heure actuelle: Xavier Ouellet, dont le contrat avait été racheté par cette équipe en juin.

«J'ai toujours su qu'il était un défenseur de la LNH, a dit l'entraîneur Jeff Blashill au sujet du défenseur québécois. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'on avait plusieurs jeunes défenseurs qu'on cherchait à évaluer, et Xavier était un peu pris dans ce cycle.»

Mantha admet qu'il a eu du mal à voir Ouellet partir, les deux hommes étant de bons amis.

«Il me disait la saison dernière qu'il allait peut-être être échangé, ou devoir passer par le ballottage, a expliqué Mantha. Je suis content de voir qu'il obtient du succès ici.»

Michael Rasmussen, le premier choix des Red Wings au repêchage de 2017 (9e au total), sera laissé de côté ce soir par l'entraîneur Blashill, qui estime que ça allait peut-être un peu trop vite pour lui récemment. Rappelons que Filip Zadina, le premier choix des Wings au dernier repêchage (6e au total), a été envoyé dans la Ligue américaine en début de saison.