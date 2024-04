(Augusta) Les 60 joueurs qui ont survécu à l’une des journées les plus venteuses et les plus épuisantes de l’histoire du Tournoi des Maîtres se sont présentés sur un parcours qui semblait beaucoup plus agréable, samedi.

Doug Ferguson Associated Press

Consultez le classement en direct

« Le week-end sera agréable, a prédit Phil Mickelson, trois fois champions du Masters, après avoir évité le couperet à sa 31e participation, vendredi. Espérons qu’il y aura des opportunités de [concourir pour la victoire]. »

Mais les apparences peuvent parfois être trompeuses.

C’était toujours difficile d’inscrire des oiselets, samedi, même sans les rafales à 72 km/h. Les verts se sont raffermis et étaient conséquemment plus rapides. L’emplacement de quelques fanions a par ailleurs laissé certains golfeurs, dont Tiger Woods, pantois.

Scottie Scheffler, qui menait à moins-6 après deux rondes en compagnie de Bryson DeChambeau et Max Homa, a réussi un oiselet au premier trou. Pendant ce temps, Woods était au cœur d’un effondrement sur le neuf d’aller.

Woods a commencé la journée à plus-1 et affichait la normale pour la journée lorsqu’il s’est présenté au sixième, une normale 3. Il a raté un coup roulé de 1,5 m pour la normale, puis a inscrit des doubles bogueys à sa carte lors des deux trous suivants.

Woods a remis une carte de 72 vendredi, alors que le pointage moyen était de 75,09 — la plus élevée pour une deuxième ronde au Tournoi des Maîtres depuis 2007 —, et a évité le couperet pour une 24e fois de suite.

Mais malgré les encouragements des spectateurs, qui l’ont suivi tout au long du parcours, l’athlète de 48 ans a vu ses chances d’enfiler un sixième veston vert s’effondrer au moment d’amorcer le neuf de retour.

Quatorze joueurs ont amorcé la troisième ronde avec un cumulatif sous la normale, et quatre d’entre eux ont déjà remporté un tournoi majeur : Scheffler, DeChambeau, Collin Morikawa et Cameron Smith. Morikawa a calé des oiselets aux deux premiers trous pour se positionner rapidement à moins-5.