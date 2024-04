Les conditions s’annoncent clémentes sur la propriété du Augusta National, samedi, même si le vent pourrait continuer à souffler en début d’après-midi. Or, c’est en troisième ronde que le véritable tournoi commence et il y aura des histoires intéressantes à suivre au cours de la journée.

Le retour du Tigre

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Tiger Woods

À 12 h 45, Tiger Woods prendra le départ de la troisième ronde du Tournoi des Maîtres pour la 24e fois consécutive. Un autre record qui pourra garnir la page Wikipédia du plus grand gagnant de l’histoire du golf. Le Tigre a conclu en lion, vendredi, au terme d’une journée de 23 trous. Tout le monde est impatient de savoir comment son corps réagira à cette surcharge. Malgré ses blessures, il a joué du golf de qualité en deuxième ronde. Il a frappé la balle avec aplomb et son jeu sur les verts lui a permis de survivre. Il sera jumelé à Tyrrell Hatton.

La menace des champions

En ce milieu de journée, à peu près tous les joueurs ayant joué sous la normale lors des deux premières rondes peuvent espérer rejoindre les meneurs à -6. Du lot, Cameron Smith (-1) et Collin Morikawa (-3) ne doivent pas être écartés trop rapidement. Le premier a remporté l’Omnium britannique en 2022 et le second l’a gagné un an auparavant en plus d’avoir triomphé au Championnat de la PGA en 2020. Leur spécialité, le petit jeu, sera un avantage dans cette troisième ronde sans intempérie. Les deux ont très bien conclu leur deuxième ronde, surtout Morikawa avec trois oiselets à ses six derniers trous.

La délégation nordique

Nicolai Hojgaard et Ludvig Aberg doivent rendre fiers bien des gens au bord de la mer Baltique. Le premier est Danois, il a 23 ans, il n’a jamais gagné sur le circuit PGA Tour et il en est à une première participation au Tournoi des Maîtres. Le second est Suédois, il a 24 ans, il compte un titre en carrière et il en est lui aussi à une première expérience. Pourtant, les deux Scandinaves se sont démarqués depuis le début de la semaine. Hojgaard suit le groupe de tête, à -4, malgré deux bogueys pour terminer sa ronde. Quant à lui, Aberg, avec son élan absolument sublime, a ramené la meilleure carte vendredi avec un 69, grâce à deux oiselets au Amen Corner.

L’ascension de Max Homa

Homa a la fâcheuse manie de s’écraser dans les tournois majeurs. Il l’a dit lui-même plus tôt cette semaine. C’est pourquoi le voir parmi le groupe de tête après deux rondes est surprenant. Mais c’est aussi plaisant, car Homa est un golfeur apprécié par ses pairs et les amateurs, car il ne se prend pas la tête, il a gardé son cœur d’enfant et il est capable du meilleur comme du pire. Bien des gens s’identifient à l’Américain. La fin de sa première ronde, jouée vendredi matin, l’a propulsé. Il a maintenu le cap pendant la deuxième ronde, même si son jeu sur les verts lui a nui quelque peu (1,85 de moyenne).

Le combat de coqs

PHOTO ELOISA LOPEZ, REUTERS Bryson DeChambeau

Bryson DeChambeau et Scottie Scheffler en imposent énormément, mais pour des raisons différentes. DeChambeau, massif et charismatique, s’est transformé au cours de la dernière année. Il est devenu beaucoup plus sympathique et agréable sur le terrain et son jeu court est en train de le rendre meilleur. En revanche, Scheffler, sa nonchalance innée et son calme déconcertant l’aident à conquérir la planète golf. Les deux sont à -6, avec Homa. Vendredi, ils n’ont jamais cessé de se suivre. La lutte s’annonce extrêmement serrée. Il sera fort intéressant de voir comment ils pourront continuer à cohabiter sur les allées du Augusta National même s’ils ne seront pas dans le même duo. Les deux peuvent gagner, mais Scheffler, le numéro un mondial, part avec un léger avantage.