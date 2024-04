PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

Depuis jeudi après-midi, tous les yeux sont rivés sur Tiger Woods. Il n’y a rien d’étonnant. Mais c’est surtout l’un de ses partenaires de jeu qui a trouvé le moyen de s’illustrer en début de journée.

Vendredi matin, Max Homa a rejoint Bryson DeChambeau en tête, à -7, grâce à un très long roulé au quatrième trou de la deuxième ronde.

Le trio complété par Jason Day devait reprendre là où il avait laissé la veille en raison de la noirceur et du retard provoqué par les intempéries. À partir du 14e, Homa a été presque impeccable, malgré un boguey sur le dernier trou de la première ronde, conclue un peu avant 10 h. Avant ce faux pas, il avait réalisé deux oiselets consécutifs, notamment grâce à une approche de qualité exceptionnelle au 17e trou.

Homa est revenu presque aussi fort en deuxième ronde, environ une demi-heure plus tard. Il a complété deux oiselets à ses quatre premiers trous. Une tenue un peu surprenante de la part du onzième joueur mondial, habituellement plus tiède en tournoi majeur. Son seul top 10 en 11 ans de carrière a été enregistré l’an passé l’Omnium britannique.

Néanmoins, l’Américain semble être dans ses pantoufles en cette journée ensoleillée. Il est intraitable avec ses fers, lui qui a atteint tous les verts en régulation malgré des coups de départ un peu moins spectaculaires.

Rien ne se joue le vendredi au Tournoi des Maîtres, mais il serait périlleux d’estimer où pourrait s’arrêter Homa, visiblement porté par la frénésie accompagnant le fait d’être jumelé au joueur le plus suivi et épié du parcours.

Tiger Woods se maintient

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Tiger Woods

On évoque depuis jeudi matin à quel point les retards occasionnés par la météo allaient nuire aux chances de Woods de sortir indemne des rondes préliminaires.

Il était à -1 lorsque les organisateurs ont sonné l’alarme partout sur la propriété au 13e trou.

À la reprise, l’athlète de 48 ans paraissait plus exténué que la veille. Il a commencé sa journée avec un boguey et terminé sa première ronde de la même manière.

Ensuite, Woods a enregistré deux bogueys à ses cinq premiers trous en deuxième ronde. Il flirte avec le couperet, qui devrait se situer à +2 ou +3.

Son fer droit est en train de le couler. La très grande majorité de ses premiers coups roulés une fois sur les verts est arrivée à court. Le quintuple champion du tournoi maintient une moyenne de coup roulé par trou au-delà de 1,70 en ce début de deuxième ronde et ça n’augure rien de bon.

Toutefois, sa frappe de balle est nette et il atteint plus de 80 % des allées sur ses coups de départ, un ratio 10 % plus élevé que la moyenne des participants.

Il est capable de jouer sous la normale, il l’a fait trois fois depuis le début du tournoi, alors il devra ouvrir la machine et faire fi de la douleur de plus en plus apparente pour survivre à la coupure.

À suivre

PHOTO MIKE SEGAR, REUTERS Cameron Young

Le très puissant et surtout très discret Cameron Young passe sous le radar à presque chaque tournoi majeur, même s’il est d’une efficacité redoutable.

L’Américain de 26 ans a entamé sa deuxième ronde avec trois oiselets à ses six premiers coups pour grimper à deux coups de la tête.

Le Canadien Corey Connors est lui aussi bien situé dans le tableau, au huitième rang, à cinq coups de la tête. Il prendra le départ à 12 h 12.

Le co-meneur, Bryson DeChambeau, s’est élancé un peu avant que les deux aiguilles ne soient sur le 12. Scottie Scheffler, deuxième au classement, arrivera au premier tertre de départ à 13 h 48.