PHOTO MIKE STEWART, ASSOCIATED PRESS

Les 12 derniers mois auront été riches en rebondissements dans le monde du golf. N’ayez crainte, l’année 2024 devrait être tout aussi captivante. Du Tournoi des Maîtres jusqu’à la Coupe des Présidents à Montréal, il y aura beaucoup de bon à se mettre sous la dent. Tour d’horizon de la saison à venir.

Enfin, un grand chelem ?

À l’Omnium britannique de l’année 2000, Tiger Woods est devenu le cinquième golfeur de l’histoire moderne à réussir le grand chelem, c’est-à-dire remporter au moins une fois les quatre tournois majeurs. Cependant, depuis 24 ans, aucun autre joueur n’a réussi l’exploit. Est-ce cette saison qu’un nouveau membre entrera dans ce club mythique ?

Rory McIlroy attend sur le seuil depuis 2014. Pour sa part, Jordan Spieth patiente depuis 2017. Pour le premier, il ne manque que le Tournoi des Maîtres. Pour le second, seul le Championnat de la PGA est absent de son tableau. Les chances de McIlroy de réussir l’exploit sont plus favorables, compte tenu de son rendement de la saison dernière. En revanche, si Spieth peut vaincre ses démons, il pourrait rebondir. Phil Mickelson est aussi à un seul titre de réussir le grand chelem. Seul l’Omnium des États-Unis échappe au golfeur de 53 ans.

Sinon, certains sont à deux titres majeurs d’entrer dans l’histoire. Brooks Koepka, Dustin Johnson et Jon Rahm sont du nombre. Tous des golfeurs de la série LIV Golf, qui plus est. Toutefois, aucun golfeur n’a gagné deux titres majeurs dans la même saison depuis 2018. Le dernier à l’avoir fait étant Koepka.

Des Jeux olympiques normaux ?

PHOTO MATT YORK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Xander Schauffele a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le golf sera de retour aux Jeux olympiques l’été prochain, à Paris. Et on croise les doigts pour que le tournoi soit aussi prenant que le dernier, à Tokyo. La ronde des médailles a nécessité une prolongation à sept joueurs au Kasumegaseki Country Club. Finalement, Xander Schauffele l’a emporté. Nelly Korda, chez les femmes, a complété le doublé américain.

Seul hic de ces Jeux : l’absence de certains des golfeurs les plus en vue de la planète. Rien contre les deux autres médaillés Rory Sabbatini et C.T. Pan, mais ils ne représentent peut-être pas la meilleure carte de visite pour vendre le golf à l’international. En raison de la pandémie, des athlètes comme Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Jon Rahm avaient déclaré forfait. En espérant que la crème de la crème soit enfin réunie dans la capitale française.

D’ailleurs, une victoire canadienne n’est pas hors de portée avec les récents succès de Brooke Henderson, Corey Conners, Nick Taylor et Mackenzie Hughes.

Qui gagnera à Montréal ?

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le club Royal Montréal, où aura lieu la Coupe des Présidents

Quel sera l’évènement sportif de l’année à Montréal ? Il y a trop de bons candidats pour que ce débat se fasse sans débordements. Alors, allons-y ainsi : il ne faudra absolument pas rater la Coupe des Présidents, présentée au club Royal Montréal, du 24 au 29 septembre. Cette prestigieuse compétition mettant aux prises l’équipe américaine et l’équipe monde sera de passage à L’Île-Bizard pour la première fois depuis 2007.

Il y a 17 ans, l’équipe américaine l’avait emporté. En fait, les États-Unis ont remporté 12 des 14 présentations de la Coupe des Présidents. Mike Weir, capitaine de l’équipe monde, a sans doute regardé avec beaucoup d’intérêt la dernière Coupe Ryder, lorsque ces mêmes Américains se sont fait pulvériser par les Européens.

Quoi qu’il en soit, et peu importe qui en sortira vainqueur, les amateurs de golf québécois pourront voir de près des athlètes comme Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Sungjae Im et Jason Day. Et rien que ça, ça vaut le détour.

Une progression québécoise ?

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM D’ÉTIENNE PAPINEAU Le golfeur québécois Étienne Papineau

Étienne Papineau a fait écarquiller bien des yeux en 2023. Le golfeur de 27 ans s’est démarqué sur le circuit PGA Tour Canada en terminant au quatrième rang de la Coupe Fortinet. En figurant dans le top 5, le joueur de Saint-Jean-sur-le-Richelieu a obtenu sa carte pour le circuit Korn Ferry, club-école du PGA Tour. Le niveau sera relevé, certes, mais Papineau semble détenir les atouts nécessaires pour être compétitif, toujours dans l’objectif d’aller rejoindre les autres Canadiens sur le PGA Tour.

Un bon ami de Papineau, Joey Savoie, a également connu une belle progression sur les allées en 2023. Du côté masculin, en plus de Papineau et de Savoie, Raoul Ménard, Brandon Lacasse et Étienne Brault devraient aussi continuer à faire leurs preuves.

Chez les femmes, le Québec sera encore très bien représenté à l’international, notamment grâce à Sarah-Ève Rhéaume, Brigitte Thibault et Céleste Dao.

Une revanche américaine ?

Lors des trois dernières présentations de la Coupe Solheim, les Américaines se sont inclinées chaque fois par une infime marge. Toujours par deux points ou moins devant les Européennes. Fait plutôt étonnant, vu la profondeur de leur alignement.

Le tournoi de septembre prochain aura lieu en Virginie et l’équipe locale voudra certainement faire belle figure devant ses partisans. Avec possiblement au sein de l’équipe la nouvelle sensation Rose Zhang, qui acquerra encore plus d’expérience chez les professionnelles cette saison, les États-Unis auront beaucoup de munitions pour renverser la tendance.

Les potentiels affrontements mettant aux prises Céline Boutier, Charley Hull et Anna Nordqvist contre Nelly Korda, Lilia Vu et Lexi Thompson font déjà saliver.