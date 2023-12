(Nassau) Scottie Scheffler a réussi deux aigles pour remettre une carte de 65 (moins-7), samedi, pour se donner une autre occasion de remporter le Défi mondial Hero.

Associated Press

Tiger Woods sera aussi du lot jusqu’à la fin, mais uniquement pour remettre le trophée.

Scheffler n’a jamais vraiment été placé dans une position difficile jusqu’à la fin de sa ronde. Il a sauvé une normale au 16e trou, mais il a commis un boguey au 18e fanion pour voir son avance être réduite à trois coups. Il devance Matt Fitzpatrick, qui a aussi joué 65.

Le fait de voir Scheffler à titre d’aspirant au tournoi de Woods aux Bahamas n’a rien de nouveau : il a terminé deuxième derrière Viktor Hovland lors de chacune des deux dernières années. De ne pas voir Woods dans la course au titre n’est pas non plus inhabituel, principalement parce qu’il se remet généralement de blessures.

Il s’agit de sa cinquième participation aux Bahamas, et une seule fois il a terminé à moins de 10 coups du vainqueur. Cette année ne fera pas exception. Woods était au-dessus de la normale lors du deuxième neuf pour une troisième ronde consécutive et il a dû se contenter d’une carte de 71 qui l’a laissé à 16 coups de Scheffler.

Là encore, il ne s’agit pas seulement de golf. Woods revient d’une autre intervention chirurgicale qui l’a empêché de jouer pendant près de huit mois. Dimanche, ce serait la première fois qu’il disputerait un tournoi de 72 trous depuis Riviera, en février.

Il a déclaré qu’il n’avait ressenti aucune douleur à la cheville, seulement dans d’autres endroits sur son corps, et celles-ci avaient mieux récupéré que prévu après chaque ronde.

« J’ai encore du jeu, a indiqué Woods. Il s’agit de savoir si le corps peut le faire ou non. Je suis très agréablement surpris de voir à quel point je récupère chaque jour. Mes activations au gymnase ont été bonnes. »

Le golf s’est avéré un beau mélange.

Woods a débuté sa ronde avec deux bogeys consécutifs avant de réussir quatre oiselets sur le premier neuf. Puis, il n’a pas réussi à retrancher d’autres coups sur les normales-5 du neuf de retour.

Il pensait que son pointage aurait pu se situer dans la soixantaine élevée, même s’il était plus satisfait de son état de santé.

« De pouvoir me débarrasser d’un peu de rouille comme je l’ai fait cette semaine et de me montrer que je peux récupérer chaque jour, c’était en quelque sorte une chose inconnue, a-t-il souligné. J’ai marché jusqu’ici. J’ai participé à tout mon entraînement, mais en ajoutant le jeu, la concentration, l’adrénaline et tous ces autres facteurs qui accélèrent tout, je suis très excité de la façon dont s’est déroulée la semaine. »

Scheffler montre un pointage cumulatif de moins-16. Fitzpatrick, qui a gagné le Championnat Dunhill Links une semaine après la Coupe Ryder, l’accompagnera dans le groupe final.

Justin Thomas a signé une carte de 68 et il accusait cinq coups de retard. Jordan Spieth a commencé la troisième ronde à égalité avec Scheffler et il a rapidement glissé en raison d’un coup de départ dans les buissons lors de la troisième normale-5, forçant un coup de pénalité et un écart de trois coups.

Spieth a joué 71 et il a terminé la troisième ronde à six coups de Scheffler.