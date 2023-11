(Nassau) Tiger Woods s’en est bien sorti jeudi, à sa première compétition en huit mois, excluant une fin de parcours plus difficile.

Associated Press

Woods a tenu le coup au Défi mondial Hero, jusqu’à ce qu’il effectue un double boguey à partir d’un buisson, à la normale cinq du 15e trou. Il a ensuite enregistré deux autres bogueys.

Ces bogueys ont porté sa carte à trois coups au-dessus de la normale de 75, soit à huit coups de la tête. Woods a montré un meilleur score que deux des 20 golfeurs présents à Albany.

Le champion de l’Omnium britannique, Brian Harman, ainsi que Tony Finau, ont mené la ronde avec une carte de 67, à cinq coups sous la normale. Jordan Spieth a terminé un coup derrière. Spieth n’a réussi que cinq normales.

Toutefois, cette journée était à propos de Woods. L’Américain s’attendait à être rouillé et cela a fini par paraître.

« Je n’avais pas toutes mes sensations, a déclaré Woods. Les conditions étaient difficiles au début. Je n’ai pas terminé la ronde comme je l’aurais aimé. »

Woods n’a pas été le seul joueur à avoir connu des difficultés à son neuf de retour. Woods a attribué ses erreurs à un manque d’engagement, qui s’explique par le manque de pratique.

« Dois-je faire ça ou non ? [Avant de me décider], j’avais fait mon coup, a raconté Woods. Je ne devrais pas vraiment frapper la balle et effectuer un mauvais coup. C’est ce que j’ai fait, encore et encore. C’était un manque d’engagement envers ce que je faisais et ce que je ressentais. Je dois faire un meilleur travail. Il y avait un manque d’engagement de ma part. Je dois mieux faire de ce côté. »