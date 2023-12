(Nassau) Scottie Scheffler n’a éprouvé aucune difficulté pour remettre une carte de 68 (moins-4) et remporter le Défi mondial Hero par trois coups, dimanche.

Associated Press

Scheffler, qui avait terminé deuxième à ce tournoi aux Bahamas lors des deux dernières années, n’a commis aucun boguey et il n’a laissé personne s’approcher à moins de deux coups sur la neuf de retour.

Bien que le Défi mondial Hero ne soit pas un évènement officiel, les 20 joueurs présents ont reçu des points au classement. Scheffler a signé une cinquième victoire cette année et il en a profité pour solidifier sa place au premier rang mondial.

La semaine n’a pas été complètement perdue pour Tiger Woods, l’hôte du tournoi qui jouait pour une première fois depuis une intervention chirurgicale à la cheville gauche subie quelques semaines après le Tournoi des Maîtres, en avril.

PHOTO FERNANDO LLANO, ASSOCIATED PRESS Tiger Woods

Woods a disputé les 72 trous d’un tournoi pour seulement une troisième fois au cours des deux dernières années. Il a pris part à six tournois depuis qu’il s’est remis d’une grave blessure à la jambe droite subie lors d’un accident d’auto, en février 2021.

« Je suis curieux de savoir de quoi aura l’air la suite, a dit Woods. Je ne l’ai pas fait depuis un bout et je ne l’ai pas fait avec ma cheville actuelle. J’étais emballé lors de chacune des journées de tenter de connaître une bonne ronde. »

Woods a conclu le tournoi avec une ronde de 72 et il a pris le 18e échelon, à égalité avec la normale. Scheffler a remporté les grands honneurs avec un pointage cumulatif de moins-20.

Sepp Straka a réussi trois oiselets tardifs pour jouer 64 et s’emparer du deuxième rang. Justin Thomas a ramené une carte de 67 et il a terminé seul en troisième position.

Scheffler menait le circuit de la PGA dans pratiquement toutes les statistiques importantes, jusqu’à ce qu’il se retrouve sur les verts. Il a demandé de l’aide au réputé entraîneur des coups roulés Phil Kenyon et il commence immédiatement à voir les résultats.

« J’ai bien joué et j’ai gardé ma distance, a soutenu Scheffler. Je tentais simplement de frapper de bons coups et d’avoir le plus d’occasions possible pour des oiselets. »

Scheffler n’avait pas joué depuis la Coupe Ryder et il s’agissait de son premier tournoi de 72 trous depuis le Championnat du circuit de la PGA, à la fin du mois d’août. Il s’était dit optimiste du travail effectué avec Kenyon avant la Coupe Ryder.

« C’est bien de rapidement voir des résultats, a déclaré Scheffler. Ça a bien payé cette semaine. »

Scheffler n’a pas réussi son premier oiselet jusqu’à ce qu’il réussisse une belle approche au sixième trou. Il a ensuite placé sa balle à deux pieds du trou au septième fanion.

Straka, Thomas et Jordan Spieth étaient parfois prêts à connaître une belle séquence. Scheffler a répondu avec des oiselets au bon moment pour leur résister. Il a raté un court coup roulé pour un oiselet au 17e trou, ce qui constituait son seul échec de la semaine sur une distance de moins de cinq pieds.

Woods n’a jamais été dans le coup après chaque ronde, ce qui n’était pas son objectif principal. Il savait qu’il y aurait de la rouille et il sentait qu’il en enlevait un peu chaque jour. Mais pas complètement.

Woods reste optimiste quant à sa possibilité de disputer un tournoi par mois en 2024.

« Si vous me le demandez maintenant, je suis un peu endolori, a-t-il observé. Une fois par mois, ça me semble raisonnable. Ça me donne quelques semaines pour récupérer. Peut-être que je peux trouver un rythme. C’est ce que prévoyait le plan l’année prochaine. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. »