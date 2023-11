PHOTO ANDREW MEDICHINI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Londres) Luke Donald a été confirmé mercredi au poste de capitaine de l’équipe européenne de la Coupe Ryder, en vue de l’édition 2025 à New York et dans le sillage du succès décroché par l’Europe le mois dernier face aux États-Unis.

Agence France-Presse

« Je suis enchanté et honoré de me voir confier à nouveau la tâche de mener l’équipe d’Europe à la Coupe Ryder », a réagi Donald, 45 ans, qui disposait du soutien des joueurs pour rempiler à ce poste, ce qui constitue une première depuis plus de deux décennies.

Depuis 1997, la coutume était en effet qu’un capitaine européen n’officie qu’une seule fois, le dernier à avoir prolongé étant l’Écossais Bernard Gallacher, à la tête de l’Europe lors des éditions 1991, 1993 et 95.

« La Coupe Ryder représente tellement pour moi… J’ai eu la chance comme joueur de vivre des moments incroyables en Coupe Ryder au fil des ans », a encore commenté Luke Donald, par ailleurs vainqueur de cinq titres sur le circuit PGA comme joueur, entre 2002 et 2012.

« Être devenu un capitaine victorieux de la Coupe Ryder, d’avoir créé des liens avec 12 joueurs comme ce fut le cas en Italie […], c’est vraiment quelque chose de très spécial », a poursuivi celui qui a succédé l’an dernier à Henryk Stenson, après que le Suédois a rejoint le circuit dissident LIV.

Fin septembre début octobre, l’Europe est restée intraitable à domicile en dominant les États-Unis, lors de la 44e édition de cette compétition bisannuelle organisée pour la première fois en Italie.

Il s’agissait de la 7e défaite consécutive de « Team USA » sur le sol européen.

L’affaire sera en revanche tout autre dans deux ans aux États-Unis, où l’Europe ne s’est pas imposée depuis 2012.

Au bilan de la Coupe Ryder, épreuve créée en 1927, les États-Unis mènent encore largement avec 27 victoires contre 15, et deux nuls.