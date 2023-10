(Ponte Vedra Beach) Byeong Hun An a été suspendu pour avoir enfreint la politique antidopage du circuit de la PGA, après avoir consommé une substance interdite qui se retrouve dans la composition d’un médicament contre la toux en vente libre en Corée du Sud.

Associated Press

Le circuit de la PGA a annoncé la suspension de trois mois mercredi, et a souligné que l’athlète âgé de 32 ans avait coopéré pendant l’enquête et qu’il avait accepté la sanction.

Il est donc devenu le huitième golfeur à être suspendu depuis que le circuit de la PGA a adopté sa politique antidopage en 2008, et le premier depuis Matt Every en 2019.

An a terminé au 44e rang du classement de la Coupe FedEx cette saison, ce qui signifie qu’il pourra participer à tous les tournois d’envergure du circuit en 2024. Sa suspension est rétroactive au 31 août dernier, ce qui signifie qu’il sera admissible à un retour au jeu à compter du 1er décembre.

An, qui est devenu le plus jeune champion amateur des États-Unis à l’âge de 17 ans en 2009, n’a toujours pas triomphé sur le circuit de la PGA. Il a cependant remporté le plus prestigieux tournoi du circuit européen, le Championnat de la PGA BMW, en 2015, et il a pris part à la Coupe des Présidents en Australie en 2019.