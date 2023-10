Coupe des Présidents

Impossible de gagner sans chimie

Le temps passe et dans un an presque jour pour jour, certains des meilleurs golfeurs du monde seront à L’Île-Bizard pour disputer la Coupe des Présidents. Même si le cycle des saisons aura le temps de s’achever d’ici là, les capitaines Mike Weir et Jim Furyk ont déjà entamé leur préparation. Et à ce stade, un seul mot importe : chimie.