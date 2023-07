PHOTO TORK MASON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Stevens Point) Bernhard Langer a remporté l’Omnium senior des États-Unis, dimanche, pour battre le record de victoires en carrière des champions sur le circuit de la PGA.

Associated Press

Poussant son record de vainqueur le plus âgé de la tournée des 50 ans et plus à 65 ans, 10 mois, 5 jours, Langer a brisé l’égalité avec Hale Irwin pour le nombre de victoires avec son 46e triomphe.

Avec sept coups d’avance au le neuf de retour, Langer a réalisé des bogueys lors des trois derniers trous pour terminer avec un coup sous la normale, à 70, et une victoire de deux coups de mieux que le favori de l’État, Steve Stricker, sur le parcours bordé d’arbres avec un vert rugueux.

Langer a conclu le tournoi avec une carte de sept coups sous la normale, à 277. Seulement huit joueurs ont fait mieux que la normale à la fin de la semaine de compétition.

Langer a amélioré le record d’âge de Allen Doyle, réalisé en 2006, avec 57 ans, 11 mois et 14 jours. Il a également amélioré son propre record pour le nombre de victoires par un joueur senior, avec 12.

Jerry Kelly a terminé troisième avec quatre coups sous la normale, à 71.

Brett Quigley (66) et Rob Labritz (69) se sont classés à égalité en quatrième place, deux coups sous la normale. Retief Goosen (71), Steven Alker (65) et Dicky Pride (69) ont fait un coup sous la normale.

Mike Weir (75) a été le meilleur Canadien avec 10 coups au-dessus de la normale. Les autres Canadiens du tournoi, McLean (73) et Stephen Ames (74), ont joué pour 12 et 16 coups de plus que la normale, respectivement.