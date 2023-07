Andy Murray et Novak Djokovic à l’entraînement à Wimbledon, samedi

À ce stade de la carrière de Novak Djokovic, de quels atouts dispose-t-il encore pour tenter de faire pencher le débat sur le plus grand tennisman de l’histoire en sa faveur ? A-t-il déjà abattu toutes ses cartes ?

À 36 ans, le Djoker peut encore s’offrir un argument de taille à Wimbledon. Ce titre sur gazon pourrait être la dernière démonstration dont il a besoin pour son plaidoyer. Et il le sait.

Début juin, à Roland-Garros, le Serbe a remporté son 23e titre d’un tournoi majeur, un record masculin. Depuis, il a fait la trêve. Il s’est préservé. Et finalement, dès lundi, il renouera avec l’action et la pelouse de l’All England Lawn Tennis Club avec l’objectif d’abattre un mythe.

S’il devait porter à cinq sa séquence de titres consécutifs remportés à Londres, Djokovic deviendrait le joueur de tennis le plus titré en tournois du Grand Chelem de l’ère moderne, hommes et femmes confondus.

Il devancerait alors Serena Williams à ce chapitre et serait à égalité avec Margaret Court pour le record suprême.

L’occasion est parfaite. Djokovic a remporté ses 28 derniers duels à Wimbledon, une série qui remonte jusqu’en 2017. Sa fiche globale pour ce tournoi, demandez-vous ? 86-10. Pas vilain pour celui qui a été le plus longtemps au sommet du classement masculin de l’histoire.

Qui plus est, ses deux plus grands rivaux, qui ont limité les dégâts du Serbe sur gazon pendant des années, ne sont désormais que des fantômes qui peuvent tenter de l’effrayer. Roger Federer, à la retraite, et Rafael Nadal, absent jusqu’en 2024, ne pourront l’arrêter.

PHOTO ANDREW COULDRIDGE, REUTERS En pause sur le gazon de l’All England Lawn Tennis and Croquet Club

Jouer les trouble-fête

« Évidemment, Novak est le favori pour gagner Wimbledon. C’est clair », a lancé Carlos Alcaraz, après avoir repris le premier rang mondial la fin de semaine dernière. « Mais je vais essayer de jouer à ce niveau, pour avoir une chance de le battre ou d’atteindre la finale à Wimbledon. »

Quand le premier joueur mondial se dépeint comme le négligé d’entrée de jeu, ça en dit long sur la domination de Djokovic. Or, même s’il arrive frais et dispo, ce sera le premier tournoi du Serbe cette saison sur gazon.

Justement, Alcaraz a signé la première victoire sur gazon de sa jeune carrière la semaine dernière en triomphant au Queen’s Club. S’il devait affronter Djokovic, ce serait en finale et il aura besoin d’être au sommet de sa forme.

Le dernier affrontement entre les deux hommes – à Roland-Garros – a promis, jusqu’à la blessure de l’Espagnol de 20 ans. Alcaraz affaibli, le reste du match n’a pas été à la hauteur des attentes.

Néanmoins, les espoirs reposent sur Alcaraz pour tenir tête au Djoker. Les deux derniers finalistes, soit respectivement Nick Kyrgios et Matteo Berrettini, sont aux prises avec des blessures et celui qui a poussé le Serbe à la limite l’an dernier, Jannik Sinner, est dans une période plutôt creuse.

PHOTO THOMAS SAMSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz quitte le terrain après sa défaite contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros.

Stéfanos Tsitsipás, Holger Rune, Cameron Norrie ou même Félix Auger-Aliassime pourraient aussi tenter de stopper Djokovic. Ce dernier a aussi remporté les deux premiers titres de tournois du Grand Chelem cette saison, tout comme en 2021. Une victoire à Wimbledon lui permettrait de faire un pas de plus vers le premier Grand Chelem calendaire depuis 1969.

Il n’y a plus que les Internationaux des États-Unis qui le sépareraient de cet exploit, dont il est à mi-chemin.

Świątek à la conquête de la pelouse

Iga Świątek, la joueuse la plus impressionnante sur le circuit depuis quelques mois, tentera de conjurer le mauvais sort. La première raquette mondiale n’a jamais été dominante sur la surface gazonnée, mais pour une deuxième année de suite, elle arrive le vent dans les voiles. Il reste seulement à voir comment elle se remettra de la fièvre et d’un possible empoisonnement qui l’ont forcée à déclarer forfait à Bad Homburg vendredi.

PHOTO MICHAEL PROBST, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Iga Świątek

L’an dernier, elle avait entamé le tournoi sur une série de 35 victoires avant de baisser pavillon rapidement au troisième tour. Toutefois, cette année, elle a changé son approche. Après avoir défendu son titre à Roland-Garros, la Polonaise n’a pas fait de pause entre les deux tournois majeurs. Elle tentera de mettre la main sur un cinquième titre de tournoi du Grand Chelem.

La puissante Elena Rybakina, championne en titre, tentera à son tour de reconquérir un titre majeur. Or, les choses ne vont pas si bien pour la Kazakhe, qui s’est retirée de deux des trois derniers tournois en raison d’un virus.

On pourrait en dire autant d’Ons Jabeur, vice-championne en titre, qui a perdu son seul match sur gazon cette saison. C’était contre une joueuse issue des qualifications à Berlin.

La jeune Américaine Coco Gauff et la double championne de Wimbledon Petra Kvitová seront également sur le radar pour cette compétition qui s’annonce imprévisible.