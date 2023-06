Omnium des États-Unis

Des allures de vrai tournoi majeur

Non, nous ne sommes pas en 2014. Rickie Fowler est en tête d’un tournoi majeur au terme des trois premières rondes et Rory McIlroy est son plus sérieux poursuivant. Nous sommes bel et bien en 2023 et l’Omnium des États-Unis commence finalement à ressembler à un vrai tournoi majeur.