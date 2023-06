(Cromwell) Keegan Bradley a porté une fiche de six coups sous la normale samedi pour battre le record sur 54 trous à 21 sous la normale au Championnat Travelers, tandis que Rickie Fowler a réalisé le deuxième 60 de la semaine au TPC River Highlands.

Pat Eaton-robb Associated Press

Le précédent record sur trois tours était de 18 coups sous la normale, établi par Brendan Todd sur un parcours vide au plus fort de la pandémie en 2020. Le record du tournoi sur quatre tours est de 22 sous la normale, établi par Kenny Perry en 2009.

Bradley a manqué un coup roulé de 20 pieds au 18e trou, ce qui lui aurait permis d’égaler la marque de 188 du circuit PGA sur 54 trous, établi par Steve Stricker lors de la classique John Deere 2010 et égalé par Justin Thomas lors de l’Omnium Sony 2017. Bradley a commencé par des tours de 62 et 63.

« J’ai toujours voulu gagner ce tournoi, a confié Bradley, un natif du Vermont qui a également vécu dans le Massachusetts et qui jouait devant un grand nombre de membres de sa famille et d’amis. Le sentiment de vouloir pousser et gagner est quelque chose contre lequel je dois lutter et me laisser aller à jouer. »

Chez Reavie était à un coup derrière après une carte de 63. Il a mené pendant la majeure partie des neuf derniers trous, mais a commis un boguey sur la normale-3 du 16e, tandis que Bradley a frappé son coup de départ à six pieds et a converti le coup roulé pour un oiselet, ce qui lui a permis de gagner trois coups. Bradley a terminé deuxième derrière Reavie dans le Travelers 2019.

« J’avais une grande avance, puis Keegan a fait un tas d’oiselets au début et au milieu du tour pour le rendre très serré, a expliqué Reavie. Demain, ce sera le contraire. Ça va être un match à rebondissements. »

Fowler a manqué de peu le 13e tour inférieur à 60 dans l’histoire du PGA Tour. Après avoir échoué à convertir un coup juste à côté du vert sur son dernier trou, il s’est retrouvé à égalité en quatrième position à 15 sous dans l’épreuve où Jim Furyk a réalisé un record de 58 en 2016.

Corey Conners, de Listowel, en Ontario, est à égalité en 12e place à 13 coups sous la normale, à huit coups de la tête.

« Le pointage sur ce parcours de golf se fait habituellement sur les neuf derniers trous, dans la partie centrale, a-t-il dit. J’ai joué les neuf premiers trous à 4 sous la normale. Si vous parvenez à bien jouer les neuf premiers trous, vous pouvez réaliser un score très bas. Demain, avec les scores déjà bas, j’imagine qu’il faudra un autre score bas. »