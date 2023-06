PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Keegan Bradley a pris suffisamment d’avance devant les partisans de la Nouvelle-Angleterre pour battre le record du tournoi du Championnat Travelers, malgré une fin de parcours difficile, pour une victoire de trois coups sous la normale dimanche.

Pat Eaton-robb Associated Press

Bradley, qui a réalisé un score de 62-63-64 lors des trois premiers tours, a terminé à 23 coups sous la normale au TPC River Highlands, soit un coup de mieux que le précédent record de Kenny Perry datant de 2009.

Alors que les partisans scandaient son nom, le joueur de 37 ans s’est approché de sa balle sur le 18e vert, a rentré un coup roulé de deux pieds, a levé les bras en l’air et a poussé un cri. Il a terminé avec trois coups d’avance sur Zac Blair, qui a joué 62, et Brian Harman, qui a terminé avec un 64.

« C’est pour tous les enfants qui ont grandi en Nouvelle-Angleterre et qui ont dû endurer les hivers et regarder les autres jouer au golf, a dit Bradley, né dans le Vermont et qui a également vécu dans le Massachusetts. Je suis très fier de gagner ce tournoi. »

Bradley n’avait commis qu’un seul boguey au cours de la semaine avant de perdre trois coups lors de ses six derniers trous, alors que la nervosité semblait l’atteindre lors de l’évènement du circuit PGA qu’il disait vouloir gagner le plus. Il s’agit de sa sixième victoire sur le circuit et de sa deuxième cette saison ; il a remporté le Championnat Zozo au Japon en octobre.

Bradley a fait un oiselet au 12e trou pour passer à cinq sous la normale du jour et prendre une avance de six coups. Il a envoyé son coup de départ dans l’eau sur le trou suivant, ce qui l’a conduit à un boguey. Il a également fait un boguey lors des 14e et 16e trous.

« J’ai bien joué jusqu’aux cinq ou six derniers trous et j’ai eu la chance d’avoir une avance suffisante pour rentrer à la maison », a dit Bradley.

Corey Conners, a terminé à la neuvième place, à égalité avec quatre joueurs, et a porté une fiche de 17 sous la normale. Il a joué à 4 sous la normale dimanche.

Rory McIlroy a joué 64 et a terminé à 18 sous la normale, après avoir pris un bon avantage en début de partie.

« Je n’aime pas particulièrement quand un tournoi est comme ça, a confié McIlroy. Malheureusement, la technologie a dépassé ce parcours, n’est-ce pas ? Elle l’a en quelque sorte rendu obsolète, surtout quand il est aussi mou qu’il l’a été avec les quelques pluies que nous avons eues. »