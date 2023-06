Omnium des États-Unis

PGA et LIV en compétition en attendant la fusion

(Los Angeles) Dans « l’incertitude » et « le chaos », stars de la PGA représentées par Jon Rahm et Scottie Scheffler, et vedettes du LIV emmenées par Brooks Koepka et Dustin Johnson, se retrouvent à l’Omnium des États-Unis, une semaine après l’annonce choc d’une fusion entre les circuits rivaux.