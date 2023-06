(Los Angeles) Scottie Scheffler a effectué un long coup, tout en douceur, avant de regarder la trajectoire de sa balle rouler en direction du trou sur le vert d’entraînement. Il venait d’utiliser un cocheur. C’était un exercice. L’état de son jeu sur les verts, c’est plutôt une urgence.

Eddie Pells Associated Press

Le joueur dont le nom apparaît au sommet du plus récent classement mondial du golf masculin occupe le 148e échelon au chapitre des coups roulés sur le circuit de la PGA cette année.

Alors que s’amorcera l’Omnium de golf des États-Unis, jeudi, Scheffler se trouve dans une situation où il tente des expériences avec différents fers droits. Aussi, il essaie de se donner un peu plus de mérite pour les coups roulés bien frappés qui ne tombent pas dans la coupe. Dernièrement, il y en a eu plusieurs.

« Si je frappe un excellent coup avec un fer-6, parfois la balle va s’arrêter à deux pieds (du trou) et parfois, elle va s’arrêter à 15 pieds. On se dit alors que ça ne fait pas une grande différence », a observé l’Américain de 26 ans.

« Mais si je dois tenter un roulé d’une distance de six pieds, que je frappe très bien la balle et qu’une fois, elle tombe dans la coupe, et une autre fois, non, tout le monde va se demander pourquoi j’ai manqué ce roulé », a-t-il ajouté.

Mais ces roulés manqués entraînent des conséquences. Les statistiques avancées, sans oublier le tableau des meneurs, les précisent.

Scheffler domine le circuit pour le meilleur score moyen et pour les coups gagnés lors des approches aux verts. Aussi, il est le meneur du circuit pour le nombre de verts atteints en coups prescrits.

Lors d’une entrevue accordée vers la fin du mois de mai, lorsqu’il a terminé à égalité au troisième rang au Défi Charles Schwab, Scheffler a précisé que ses difficultés ont commencé au Tournoi des Maîtres, en avril. Il s’était alors porté à la défense de son titre, mais il ne s’est jamais senti à l’aise sur les verts. Il a terminé en 10e position.

Ça s’est poursuivi ainsi, au point où il y est allé du commentaire suivant : « J’avais l’impression de tenter mes coups roulés en direction d’un trou qui bougeait ».

Au fil des ans, plusieurs golfeurs ont changé de fer droit sur un coup de tête, et avec beaucoup de succès. Lorsque Jack Nicklaus a vu, pour la première fois, le genre de fer droit qu’il a utilisé pour gagner le Tournoi des Maîtres, en 1986, il a demandé à son concepteur s’il s’agissait d’une blague.

Sergio Garcia, qui a souvent connu des difficultés sur les verts, a calé un roulé de 12 pieds pour la victoire au Tournoi des Maîtres de 2017 avec un fer droit plat qu’il utilisait depuis moins d’un mois.

« Le jeu sur les verts est tellement différent des autres aspects (du golf). Donc, quand il est question des fers droits, c’est personnel », a observé Scheffler.

Voilà qu’il continue de chercher et de tester, sans dévoiler ses cartes.

« Vous verrez jeudi », a lancé Scheffler.