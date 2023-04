PHOTO DAVID J. PHILLIP, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) L’Américaine Lilia Vu a remporté dimanche son premier trophée majeur sur le circuit nord-américain de golf féminin (LPGA), en battant aux séries éliminatoires sa compatriote Angel Yin, pour s’emparer du Tournoi Chevron.

Agence France-Presse

Dans ce premier tournoi majeur de golf féminin de l’année, Vu et Yin ont terminé les 72 trous avec un score de 278 (-10) sur le parcours Jack Nicklaus Signature de Carlton Woods, dans la banlieue de Houston (Texas), nouvelle terre d’accueil du tournoi qui s’est déroulé pendant 51 ans à Rancho Mirage, en Californie.

Jouant dans des conditions fraîches et venteuses, Vu, qui avait commencé le 4e tour à la 11e place, a remonté un retard de quatre coups face à la leader Yin, grâce à une carte de 68.

Vu a terminé avec deux oiselets consécutifs pour mettre la pression à Yin, qui a arraché les séries éliminatoires au 18e trou également avec un oiselet, après avoir enchaîné deux bogueys aux N.16 et 17.

Sur le 1er trou de séries éliminatoires, Yin a envoyé sa balle dans l’eau, tandis que Vu a réussi un oiselet sur un roulé de plus de 4 mètres, remportant ainsi son deuxième titre LPGA, après le Honda LPGA Thailand en février.

« Je ne peux même pas mettre des mots sur ce que je ressentais », a déclaré Vu. « J’étais nerveuse. J’avais peur. J’avais froid. Je voulais juste frapper le roulé et en finir ».

Quelques instants après avoir réussi le roulé gagnant, l’Américaine de 25 ans, N.12 mondiale, s’est pliée à une tradition du tournoi qui a vu le jour en Californie, celle de plonger dans le lac, celui-là même où la balle de Yin avait coulé un peu plus tôt.

« Les deux derniers jours ont été éprouvants, vraiment pas faciles », a dit Vu, qui n’en était qu’à sa neuvième participation à un tournoi majeur. « J’ai été ma propre ennemie. Je ne sais pas comment j’ai pu m’en sortir. Je suis juste vraiment heureuse et fière ».

Vu avait envisagé d’abandonner le golf il y a des années, mais elle a affirmé après sa victoire que « tout arrive pour une raison » et que, malgré toutes les difficultés qu’elle a rencontrées, « je me considère moi-même comme mon plus grand obstacle ».