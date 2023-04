(Los Angeles) Les Américaines Allisen Corpuz et Angel Yin, toutes deux en quête de leur premier titre sur le circuit LPGA, ont pris samedi la tête du Chevron Championship, au troisième tour de ce premier tournoi majeur de golf féminin de l’année.

Agence France-Presse

Yin a réussi trois birdies sur les quatre derniers trous pour se hisser à égalité en tête avec Corpuz. Celle-ci a réalisé quatre birdies sur les cinq premiers trous lors d’un tour sans boguey.

Le tournoi a lieu sur le parcours Jack Nicklaus Signature de Carlton Woods, dans la banlieue de Houston (Texas), après s’est déroulé pendant 51 ans à Rancho Mirage, en Californie.

« Je me sens vraiment bien cette semaine », a déclaré Yin. « Je me sens vraiment bien et calme depuis le début de l’année. Je suis simplement heureuse de me voir bien jouer ».

« J’ai joué très solidement ces trois derniers jours », a déclaré quant à elle Corpuz. « Je me suis donné de bonnes chances de birdie et j’ai réussi à en convertir quelques-unes ».

Avec un score total de -10, les deux golfeuses devancent d’un seul coup un trio de poursuivantes : la Sud-Coréenne Amy Yang, l’Américaine Megan Khang et la Suissesse Albane Valenzuela.

Juste derrière, en embuscade à -8, se trouvent l’Américaine Nelly Korda, en quête d’un deuxième titre majeur après sa victoire au championnat féminin LPGA de 2021, et les Sud-Coréennes Kim A-lim, Choi Hye-jin et Kim Hyo-joo.

À noter également le trou en un de la Sud-Coréenne Chun In-gee au 17e trou (par 3). Elle est 18e au classement, après avoir rendu une carte de 69, soit 3 coups sous le par.