(The Woodlands) La numéro un mondiale Lydia Ko et l’Américaine Lexi Thompson n’ont pas réussi à franchir le seuil de qualification en vue des deux dernières rondes du Championnat de golf Chevron, samedi, premier tournoi majeur de la saison de golf professionnel féminin.

Associated Press

Un total de 31 golfeuses ont dû revenir sur le terrain samedi pour compléter la deuxième ronde, interrompue à cause de la noirceur vendredi, en banlieue de Houston.

Du nombre se trouvait la Canadienne Brooke Henderson, dont le score de 67 à l’issue de ce deuxième parcours lui a permis de se hisser au quatrième rang du classement cumulatif.

Sa fiche globale de 138, six coups sous la normale, la laisse à deux coups de la meneuse, la Sud-Coréenne A Lim Kim, et à égalité avec la Thaïlandaise Patty Tavatanakit et l’Américaine Nelly Korda

Les Américaines Lilia Vu et Megan Khang se partagent le deuxième échelon à un coup de la Sud-Coréenne.

Le seuil de qualification pour les deux dernières rondes s’est établi à 145, un coup au-dessus de la normale, et 68 joueuses ont pu le franchir. La liste inclut la Canadienne Maddie Szeryk (71-73-144), dont le score cumulatif est égal à la normale à mi-chemin du tournoi.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc n’a pas réussi à l’imiter après avoir joué des rondes de 75 et 72, trois coups au-dessus de la normale.

De son côté, Ko a commis quatre bogueys et un double boguey lors de sa deuxième ronde pour une carte finale de 76, après une première ronde de 71. Quant à Thompson, elle a été éliminée à la suite de rondes de 74 et 72.

La championne en titre Jennifer Kupcho a également raté le seuil de qualification après avoir négocié les deux premières rondes en 150 coups (72-78).

Avec la contribution de Kristie Rieken, de l’Associated Press