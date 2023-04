Le deuxième du tournoi de cette année recevra quant à lui 1,944 million de dollars, et la troisième place 1,224 million de dollars, à condition que l’amateur Sam Bennett ne termine pas à cette place, puisqu’il ne peut pas toucher d’argent.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

Les prix totaliseront 18 millions, dont plus de 3 millions pour le gagnant

(Augusta) Le Tournoi d’Augusta de cette année offrira au vainqueur la somme record de 3,24 millions de dollars, sur une dotation également record de 18 millions de dollars, a annoncé samedi l’Augusta National, le club qui accueille ce Grand Chelem de golf.

Agence France-Presse

Le précédent record était de 15 millions de dollars l’an dernier, l’actuel no 1 mondial Scottie Scheffler ayant remporté un prix alors record de 2,7 millions de dollars.

Bien qu’historiques pour le Tournoi d’Augusta, ces montants font pâle figure face aux 25 millions de dollars mis en jeu lors de chaque tournoi du LIV, ce circuit dissident de la PGA, créé l’été dernier et financé par l’Arabie saoudite.

Ces montants ont permis au LIV d’attirer de nombreuses vedettes de la PGA, qui en conséquence a interdit aux joueurs du LIV de participer à ses évènements, alors qu’une bataille juridique entre ces deux circuits devrait être portée devant les tribunaux au début de l’année prochaine.

La PGA a également modifié son calendrier pour créer plus de tournois avec des dotations plus importantes et moins de joueurs.

Mais les golfeurs du LIV sont autorisés à participer aux levées du Grand Chelem, qui ne dépendent pas de la PGA.

Brooks Koepka, une des têtes d’affiche du LIV, est d’ailleurs en tête du tournoi à l’entame du 3e tour, devant Jon Rahm, du circuit PGA.

Si Koepka remporte le tournoi dimanche, il touchera moins que les 4 millions de dollars qu’il a empochés en gagnant la semaine dernière le tournoi à 54 trous du LIV, à Orlando.

Cette semaine, l’Américain Harold Varner a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une question d’argent, lorsqu’on lui a demandé quel était le principal avantage de son passage à LIV.

« C’est une question d’argent », a déclaré Varner. « C’est générationnel. La façon dont j’ai grandi, c’est important pour moi de prendre soin de ma famille, et vous pouvez le faire en signant simplement un contrat… Je le referais. »

Le deuxième du tournoi de cette année recevra 1,944 million de dollars et la troisième place 1,224 million de dollars, à condition que l’amateur Sam Bennett ne termine pas à cette place, puisqu’il ne peut pas toucher d’argent.