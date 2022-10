(New York) La PGA, qui organise le circuit principal de golf professionnel, a engagé de nouvelles poursuites contre le fonds souverain saoudien qui finance le circuit dissident LIV, à l’origine d’une vaste bataille judiciaire et de tensions entre golfeurs.

Agence France-Presse

La plainte contre le Public Investment Fund (PIF) et son gouverneur, Yasir Othman Al-Rumayyan, a été déposée jeudi devant un tribunal de district de New York, selon des documents judiciaires.

Selon la chaîne ESPN, l’objectif de cette plainte est de contraindre Al-Rumayyan et le PIF de fournir aux avocats de la PGA des documents confidentiels dans le cadre d’une autre procédure, menée devant un tribunal californien. La PGA veut aussi contraindre Al-Rumayyan à témoigner sous serment.

Le lancement cette année du circuit LIV, avec des tournois plus richement dotés et dans un format plus resserré, a suscité de profondes tensions dans le monde habituellement feutré du golf. Plus de 30 golfeurs attirés par le nouveau venu ont été exclus des tournois labellisés PGA, provoquant en retour une plainte déposée en août contre le monopole des organisateurs du circuit principal.

L’arrivée du fonds souverain saoudien dans le monde du golf a été précédée d’autres opérations dans le secteur du sport, dont l’achat l’an dernier du club de football anglais de Newcastle, que préside Al-Rumayyan.