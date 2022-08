Le champion de l’Omnium britannique Cameron Smith et Joaquin Niemann font partie des six joueurs qui quittent la PGA pour se joindre au circuit LIV, financé par l’Arabie saoudite, et qui effectue un retour à l’avant-scène cette semaine avec un quatrième tournoi, cette fois en banlieue de Boston.

Doug Ferguson Associated Press

La mise sous contrat de Smith, qui avait éludé les questions sur son départ imminent depuis le jour de sa victoire, offre à Greg Norman son premier joueur du top 10 mondial.

Smith, un Australien de 29 ans, s’est hissé au deuxième rang du classement mondial après sa victoire à St. Andrews. Il aurait pu accéder au premier rang avec une victoire au début des éliminatoires de la Coupe FedEx. Désormais, cette opportunité disparaît pour lui. Les tournois de la LIV n’obtiennent pas de points de classement, bien qu’elle ait déposé une demande en ce sens le mois dernier.

Le circuit de la PGA suspend ses membres dès qu’ils mettent une balle en jeu lors d’évènements du LIV.

Les autres golfeurs à emboîter le pas sont l’Australien Marc Leishman, six fois vainqueur à la PGA qui, à 38 ans, ne figure plus parmi le top 50 mondial, et trois autres qui quittent sans jamais avoir gagné dans la PGA — les Américains Harold Varner III et Cameron Tringale et l’Indien Anirban Lahiri.

Smith et Niemann, qui est Chilien, faisaient partie des huit qualifiés pour l’équipe internationale à la Coupe des présidents, qui se jouera dans un mois à Quail Hollow. Leishman et Lahiri ont déjà joué ces matchs.

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joaquin Niemann

Étant donné que le circuit de la PGA gère exclusivement la Coupe des présidents — contrairement à la Coupe Ryder, que l’Europe gère à domicile —, les joueurs qui rejoignent la LIV ne sont pas éligibles.

En plus de gros bonus à la signature — le Daily Telegraph a rapporté 150 millions US pour Smith — les bourses à l’enjeu sont de 25 millions à chacun des évènements du LIV.