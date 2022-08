(Ottawa) Lorie Kane ne tient pas à entendre parler de son héritage au moment où elle se prépare à participer à l’Omnium canadien de golf féminin pour une dernière fois.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Kane prendra le départ au championnat national féminin pour la 30e fois, jeudi, et est l’une des 18 Canadiennes inscrites à l’évènement. La golfeuse de 57 ans de Charlottetown insiste sur le fait que l’avenir de ce sport au Canada est déjà arrivé et qu’elle n’y a été pour rien.

« Nous avons un excellent groupe de jeunes femmes qui font leur chemin. J’ai beaucoup entendu parler du fait que je relaie un flambeau. Il n’y a pas de flambeau », a déclaré Kane. « Je pense que toutes les femmes qui ont joué au golf dans ce pays ont hissé le drapeau aussi haut que possible pour l’améliorer.

« J’ai appris ça de Jocelyne (Bourassa). J’ai appris ça de Sandra Post. J’ai appris ça de Dawn Coe-Jones, de Gail Graham, de Lisa Walters, de Nancy Harvey. ALENA Sharp est arrivée à bord. Maintenant, nous avons Brooke Henderson », a ajouté Kane.

Henderson, qui a connu les plus grandes réussites dans l’histoire du golf professionnel canadien, a poliment fait part de son désaccord avec l’analyse que Kane fait d’elle-même. L’Ontarienne de 24 ans a affirmé que Kane avait exercé une très grande influence sur elle.

« Lorie est incroyable. Vous savez, quand j’étais plus jeune, elle était l’image du golf féminin au Canada. Je l’admirais et elle a été une grande amie et une mentore », a noté Henderson. « Je pense que tout le Canada l’adore profondément et c’est triste que ce soit son dernier. »

Kane a précisé qu’elle avait l’intention, à l’origine, de se retirer du tournoi en 2020, année où il devait avoir lieu au Vancouver Shaughnessy Golf & Country Club. Toutefois, l’évènement a été annulé cette année-là à cause de la pandémie de la COVID-19, et de nouveau en 2021. Du coup, c’est sur le parcours du Ottawa Hunt and Golf Club qu’elle disputera ses rondes d’adieu.

Bien que Kane demeure modeste quant à son apport au golf, son impact est indéniable. Elle est membre de l’Ordre du Canada, du Temple de la renommée du sport du Canada et du Temple de la renommée du golf canadien. Mercredi, Golf Canada a nommé deux prix en son honneur pour des gens qui utilisent le golf comme tremplin afin de laisser un impact positif dans leur communauté.

Henderson, de son côté, représente clairement le présent du golf canadien. Elle amorcera le tournoi au cinquième rang du classement mondial et au deuxième échelon dans la course au CME Globe de la LPGA. Elle a remporté deux tournois cette saison, dont le Championnat Evian, pour son deuxième triomphe en carrière à un tournoi majeur.

Elle affirme être excitée d’être de retour dans son patelin et vise un 13e titre en carrière sur le circuit de la LPGA, et un deuxième à l’Omnium canadien féminin.

« Chaque année, j’encercle la date sur mon calendrier et je suis toujours gonflée à bloc, surtout lorsque l’on s’approche du tournoi. Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas pu jouer devant le public de mon patelin », a déclaré Henderson.

« Même pendant les rondes d’entraînement hier et aujourd’hui, il y avait tellement de monde qui regardait, a-t-elle ajouté. C’est magnifique d’avoir autant d’amour et de soutien de chez moi. »

Quant à l’avenir du golf canadien, il est possiblement personnifié par Lucy Lin, de Vancouver. Elle s’est qualifiée pour le tournoi lundi et à l’âge de 12 ans, sept mois et 12 jours, elle est la plus jeune participante de l’histoire de cet évènement.

C’est un rêve qui se réalise, surtout d’être ici à un très jeune, mais je suis super excitée. Avant lundi, je ne savais pas que je serais ici, mais j’ai fait de mon mieux. J’ai réussi à me rendre ici et j’en suis vraiment emballée. Lorie Kane

La liste des Canadiennes qui prendront le départ jeudi inclut aussi Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, et Brigitte Thibault, de Rosemère, qui a annoncé mardi qu’elle allait passer dans les rangs professionnels après une belle carrière au niveau universitaire américain.