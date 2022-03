Ce serait non seulement un cadeau pour tous les amateurs de golf. Ce serait surtout le retour improbable d’une légende vivante qui prouverait une fois de plus pourquoi il est l’un des plus grands.

Nicholas Richard La Presse

Tiger Woods est épié depuis des jours. Depuis que des membres de son entourage ont indiqué qu’il envisageait peut-être de faire son grand retour au jeu sur l’herbe de l’Augusta National, la planète golf n’a d’yeux que pour Woods. Sur Twitter et sur le web, des sites spécialisés suivent à la trace son avion privé. Lorsque l’appareil a mis le cap sur la Géorgie au cours des dernières heures, les amateurs ont commencé à rêver.

Était-ce un mirage ? Non. Le quintuple champion du veston vert se serait rendu au mythique club de golf mardi matin pour faire du repérage. L’enjeu n’est pas de savoir s’il pourra tenir l’impact des coups. Il s’agit plutôt de savoir s’il pourra marcher les 7475 verges du parcours sans trop souffrir. Quoique Woods a prouvé au cours de sa carrière que son niveau de tolérance à la douleur était assez exceptionnel. Notamment lorsqu’il a remporté l’Omnium des États-Unis avec une jambe cassée en 2008.

Son fils Charlie, de plus en plus connu, aurait aussi fait le voyage. Il frappait des balles mardi matin avec Justin Thomas, un ami proche de la famille Woods.

Le plus récent membre du Temple de la renommée du golf devrait décider et annoncer au cours des prochains jours s’il participera au Tournoi des Maîtres qui commencera le 7 avril prochain. À ce jour, le nom de Tiger Woods figure toujours sur la liste des participants sur le site web officiel du tournoi.

Un retour miracle

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les images terrifiantes de l’accident, survenu le 23 février 2021, montraient le véhicule utilitaire sport de Tiger Woods complètement renversé et détruit.

Le 23 février 2021, Tiger Woods est passé à un cheveu de perdre la vie. Alors qu’il était en route pour un tournage en Californie, l’Américain a perdu la maîtrise de sa voiture dans une courbe.

Dans une zone où la vitesse recommandée était de 70 km/h, une enquête a révélé qu’au moment de l’accident, le golfeur conduisait sa voiture à 140 km/h. Les images, terrifiantes, montraient le véhicule utilitaire sport de la vedette complètement renversé et détruit.

Au moment de l’impact, Woods a bien failli mourir, mais sur la table d’opération, sa jambe droite était tellement amochée que les médecins ont évoqué la possibilité de l’amputer. Finalement, le Tigre a subi une longue intervention chirurgicale à la jambe et la cheville.

On parlait alors de fractures ouvertes du tibia et du péroné. Les médecins ont dû installer une tige et de nombreuses vis dans la jambe de l’athlète pour tout maintenir en place. Des os dans son pied et sa cheville ont aussi été endommagés en raison de la violence de l’impact.

À l’époque, il aurait été facile de croire que la carrière de l’homme aux 82 victoires et 15 titres majeurs était terminée.

Lors d’apparitions publiques, quelque temps après son opération, il disait vouloir continuer de jouer au golf, mais qu’il allait disputer quelques tournois, qu’il allait choisir avec minutie. Il n’a jamais évoqué de date pour un éventuel retour, mais il avait souligné qu’il n’allait pas revenir sous peu.

Un an et des poussières plus tard et seulement quelques mois depuis qu’il est de nouveau capable de marcher normalement, Woods est peut-être sur le point de participer au Tournoi des Maîtres. Son deuxième chez-lui. Là où il a écrit l’histoire. Là où il pourrait écrire un autre chapitre.

Un retour prévu depuis longtemps ?

Le 21 novembre, une vidéo de Tiger Woods en train de frapper une balle au maximum de sa capacité est rapidement devenue virale. La vidéo en question dure trois secondes. Elle a attiré 7,8 millions de vues. On peut y voir Woods, avec une sorte d’attelle à la jambe droite, dans un champ d’entraînement. Les mots « Making progress » accompagnaient la vidéo.

La première fois que Woods a renoué avec les allées dans un format plus ou moins compétitif était à l’occasion du PNC Championship, en décembre, où il avait formé un duo avec son fils Charlie.

Le rouge de la famille Woods a provoqué un tel engouement qu’il était permis de croire que le Tigre allait rugir à nouveau avant longtemps lors d’un vrai tournoi de la PGA.

Selon des informations rapportées par Golf Digest, des indices pourraient laisser croire que le golfeur avait prévu depuis un certain temps de faire son grand retour au Tournoi des Maîtres. D’une part, il a été très actif au Medalist Golf Club, son terrain, dans les derniers jours. D’autre part, il a engagé un ancien employé due l’Augusta National pour que celui-ci puisse préparer sur le terrain de sa propriété des conditions de jeu similaires à ce que l’on retrouve en Géorgie.

Vingt-cinq ans après son premier triomphe en 1997, Tiger Woods est-il en train de mettre la table pour un autre moment d’anthologie ? Les amateurs de golf sont sur le qui-vive. Le monde du golf au complet l’est, en fait.

Parce que quand Tiger va, tout va.