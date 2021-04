(Augusta) Le samedi est traditionnellement le jour où les golfeurs se positionnent en vue de la ronde finale au Tournoi des Maîtres. La question est de savoir dans quel sens ils circuleront.

The Associated Press

Justin Rose détenait un coup d’avance sur Brian Harman et Will Zalatoris, les deux derniers joueurs admis dans le tournoi. Jordan Spieth se trouvait à deux coups derrière. En tout, 16 golfeurs ne sont séparés que par cinq coups à l’amorce de ce troisième parcours.

Les possibilités de précipitations sont modérées, mais sont tout de même plus importantes que tout ce qu’elles ont été au cours de la semaine. Les golfeurs sont plus préoccupés par les prévisions de rafales de vent, qui pourraient atteindre plus de 30 km/h.

C’est la septième fois que Rose est en tête à l’issue d’une ronde du Tournoi des Maîtres. Il n’a toutefois jamais amorcé la ronde finale en tête. Il est aussi à la recherche d’une première victoire en deux ans.

La dernière fois qu’un golfeur a mis fin à une disette aussi longue en remportant le tournoi au Augusta National est Zach Johnson, en 2007.

Autre statistique intéressante : aucun golfeur exclu du top 10 après deux rondes n’a gagné le tournoi depuis Charl Schwartzel, il y a 10 ans.