Pas moins de quatre joueurs canadiens ont été invités au Tournoi des Maîtres cette année.

Michel Marois

La Presse

Mike Weir (21e présence), Adam Hadwin (troisième présence), Corey Conners (troisième présence) et Nick Taylor (première présence) prendront le départ ce jeudi en première ronde. Si les trois derniers ont mérité leur place en raison de leurs performances sur le circuit de la PGA, Weir doit la sienne à sa victoire en 2003, qui lui procure une invitation à vie. Le vétéran de 50 ans connaît toutefois cette saison ses meilleurs moments depuis plusieurs années avec une deuxième place et trois tops 10 sur le circuit des Champions.

Un honneur pour Elder

PHOTO CHRIS CARLSON, ASSOCIATED PRESS Lee Elder

Le club Augusta National n’a jamais été un précurseur en matière d’égalité, bien au contraire, mais la direction pouvait difficilement passer sous silence les mouvements sociaux qui ont secoué les États-Unis et le monde cette année. Le président du club, Fred Ridley, a ainsi annoncé que Lee Elder, le premier joueur afro-américain à avoir disputé le tournoi, en 1975, serait du trio honoraire qui lancera le tournoi de 2021, avec Jack Nicklaus et Gary Player. On a aussi annoncé la création d’un programme de bourses d’études pour les équipes de golf du Paine College, une université d’Augusta qui accueille une majorité d’étudiants afro-américains. Rappelons qu’il a fallu attendre 15 ans après la première participation d’Elder pour voir un premier membre afro-américain, Ron Townsend, à Augusta.

Des règles strictes

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Un officiel porte le masque au club Augusta National.

Le Tournoi des Maîtres applique le même protocole de tests et de contrôles qui est en vigueur sur le circuit de la PGA depuis la reprise des activités cet été. Deux joueurs ont dû déclarer forfait après avoir contracté la COVID-19 : Sergio García et Joaquim Niemann. Six autres joueurs — Cameron Champ, Dylan Frittelli, Scottie Scheffler, Tony Finau, Dustin Johnson et Adam Scott — ont déjà obtenu des tests positifs, mais ils ne présentent plus aucun symptôme et peuvent prendre part au tournoi.