Médias La transition réussie de Matthieu Proulx

Matthieu Proulx aurait pu faire mille et une choses après sa carrière avec les Alouettes de Montréal. Puis, entre deux plaidoiries, la télévision s’est imposée. Treize ans plus tard, quelque part entre la bienveillance de Serge Bouchard et l’émotion de Marc-Antoine Dequoy, il parvient à trouver l’équilibre nécessaire pour exceller.