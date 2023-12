Pendant toute la saison de la NFL, La Presse suggérera trois duels à suivre chaque semaine. Le match scellé d’avance, où la victoire d’une équipe est presque assurée. Le duel le plus surprenant, où une équipe pourrait battre un rival a priori plus puissant. Puis la partie à ne pas manquer, où le maïs soufflé et la boisson froide seront nécessaires pour accompagner l’action.

La certitude

Lions de Detroit c. Bears de Chicago (dimanche 13 h)

PHOTO BUTCH DILL, ASSOCIATED PRESS Le porteur de ballon des Lions de Detroit, Jahmyr Gibbs

Les Lions connaissent leur meilleure saison depuis plus de 60 ans. La dernière fois qu’ils avaient eu un tel rendement, John F. Kennedy était toujours de ce monde. Et ce week-end, Detroit s’amusera à humilier les Bears. Les Lions ont très peu de failles et les meilleurs joueurs de cette équipe sont capables de se lever à chaque rencontre. Les recrues Jahmyr Gibbs et Sam LaPorta ont connu un autre fort match la semaine dernière. Et même si les Lions ont rarement offert des dégelées à leurs adversaires, l’entraîneur-chef Dan Campbell est assez intelligent pour aller chercher la victoire, souvent à l’arraché, mais toujours de manière méritée. En revanche, la reconstruction des Bears est un fiasco. Ils ont gagné le tiers de leurs matchs, ce qui est déjà une amélioration par rapport à l’an dernier, mais regarder leurs parties est d’une lourdeur sans nom. Justin Fields a trop peu de ressources pour pouvoir rivaliser avec Jared Goff.

Prédiction : Lions 33 – Bears 21

La surprise

Rams de Los Angeles c. Ravens de Baltimore (dimanche 13 h)

PHOTO KYUSUNG GONG, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière Matthew Stafford (9) et les receveurs Puka Nacua (17) et Demarcus Robinson (15), des Rams de Los Angeles

Le défi sera colossal, mais les Rams ne cessent de nous surprendre depuis le début de la campagne. Peu de gens auraient parié sur le fait que Los Angeles allait avoir une fiche de ,500 à ce stade-ci de la saison. Il faut d’une part souligner le travail de l’entraîneur-chef Sean McVay, car il est en mesure de soutirer le meilleur de chaque joueur. Matthew Stafford était bon pour la retraite et voilà qu’il joue de nouveau de l’excellent football. Qui connaissait réellement Kyren Williams et Puka Nacua avant le début de la saison ? Pourtant, les deux jeunots sont parmi les joueurs les plus productifs à leur position respective. Les Ravens reviennent d’une semaine de congé, mais il sera intéressant de voir comment Lamar Jackson utilisera ses receveurs. Le jeu au sol sera toujours une certitude pour Baltimore, surtout avec l’éveil de Keaton Mitchell. Il reste que l’absence de Mark Andrews en situation critique pourrait se faire sentir de plus en plus.

Prédiction : Rams 27 – Ravens 21

L’immanquable

Eagles de Philadelphie c. Cowboys de Dallas (dimanche 20 h 20)

PHOTO BRAD PENNER, ASSOCIATED PRESS Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott (4)

Quoi de mieux qu’un duel de division entre deux grands rivaux un dimanche soir de décembre ? Biscuits et verre de lait seront nécessaires pour accompagner ce choc de tous les instants. Les deux équipes s’étaient affrontées en novembre dernier et les oiseaux avaient eu raison des hommes à cheval par cinq points. Toutefois, c’est comme si cette défaite avait secoué Dallas. Depuis, l’équipe a marqué une moyenne de 42 points par match. Et il est difficile de voir comment ça pourrait s’arrêter. Pour une rare fois, la défense des Cowboys, lire ici DaRon Bland, a craqué face aux Seahawks la semaine dernière. Mais l’attaque a fait pencher la balance. Alors si l’unité défensive texane peut jouer avec ses standards habituels et qu’elle a regardé la vidéo de la raclée que les Eagles ont subie aux mains des 49ers la semaine dernière, les joueurs locaux pourront s’en tirer. C’est toutefois tout un pari de miser contre les Eagles de Jalen Hurts. Il reste qu’ils ont montré leurs failles la semaine dernière, et aussi face aux Bills il y a deux semaines. Les Cowboys se feront un plaisir d’en profiter.

Prédiction : Cowboys 36 – Eagles 27