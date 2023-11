(Cincinnati) C.J. Stroud a mené une séquence offensive victorieuse à la dernière minute dans un deuxième match de suite, procurant cette fois une victoire de 30-27 aux Texans de Houston contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.

Mitch Stacy Associated Press

Avec une égalité au tableau et 1 : 33 à écouler au quatrième quart, Stroud a fait progresser les Texans (5-4) de 55 verges en six jeux. Il a permis au botteur Matt Ammendola d’effectuer un placement de 38 verges lors du dernier jeu de la rencontre.

Ammendola venait tout juste de signer un contrat, ce jeudi, après que Ka’imi Fairbairn eut subi une blessure à la cuisse plus tôt dans la semaine.

Stroud a rejoint Dalton Schultz sur 25 verges et Noah Brown sur 22 verges lors de la poussée offensive décisive. Brown a terminé le match avec sept attrapés et 172 verges, et Devin Singletary a couru pour 150 verges et un majeur.

Stroud, 22 ans, a complété 23 de ses 39 passes pour 356 verges et un touché. Il a également traversé lui-même la ligne des buts une fois. La semaine dernière, son unité avait inscrit un touché gagnant en récupérant le ballon avec moins d’une minute à écouler contre les Buccaneers de Tampa Bay.

Du côté des Bengals (5-4), Joe Burrow a cumulé des gains aériens de 357 verges pour deux majeurs, mais a subi deux interceptions au quatrième quart. Il a malgré tout permis à son club d’effacer un déficit de 13 points au troisième quart.

Cam Taylor-Britt a intercepté une passe de Stroud avec 3 : 41 à jouer au quatrième quart, et deux jeux plus tard, Joe Mixon a effectué une course d’une verge pour le touché qui diminuait l’avance des Texans à 27-24.

Evan McPherson a créé l’égalité avec un placement de 31 verges, mais l’attaque de Burrow n’est jamais retournée sur le terrain.

Ja’Marr Chase a capté cinq ballons pour 124 verges et un touché pour les Bengals et Tyler Boyd a réussi huit attrapés pour 117 verges. Trenton Irwin a aussi marqué un majeur par la voie des airs.

Sheldon Rankins a réussi trois sacs pour les Texans.