NFL Enfin, un quart qui fait rêver à Houston

Dans le monde du sport, et dans la vie en général, il y a de ces certitudes auxquelles on n’échappe pas : on ne peut courir sans apprendre à marcher en premier, la file d’à côté avance toujours plus vite que la vôtre, et la rôtie du matin tombe toujours du côté du beurre d’arachides.