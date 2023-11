(Nashville) La recrue Will Levis demeurera le quart partant des Titans du Tennessee après deux départs à la place du vétéran Ryan Tannehill, blessé, a annoncé l’entraîneur-chef Mike Vrabel mardi.

Teresa M. Walker Associated Press

Vrabel a confirmé sa décision et ajouté qu’il avait déjà informé les membres des Titans (3-5) plus tôt mardi. Ils rendront visite aux Buccaneers (3-5) de Tampa Bay dimanche. Les Titans ont procédé à une transaction afin de sélectionner Levis au 33e échelon du dernier repêchage de la NFL, en avril.

« Nous estimons que c’est la meilleure option pour notre équipe en ce moment », a expliqué Vrabel.

Les Titans veulent voir comment progresse Tannehill après s’être étiré la cheville droite contre les Ravens de Baltimore à Londres le 15 octobre. Vrabel a précisé que les Titans s’attendent à ce que le vétéran âgé de 35 ans devienne l’auxiliaire de Levis.

En deux départs, Levis a lancé quatre passes de touché, amassé 500 verges de gains et n’a commis qu’une seule interception, alors que Tannehill a décoché deux passes de touché et commis six interceptions en six départs. Tannehill écoule aussi la dernière année de son contrat.