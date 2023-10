Un nom bien familier chez les partisans des Elks d’Edmonton pourrait faire partie des candidats pour le poste de président de la concession albertaine de la Ligue canadienne de football.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Selon deux sources distinctes, Neil Lumsden, qui a remporté deux coupes Grey en tant que centre-arrière des Elks, ferait partie des favoris pour l’obtention du poste de président.

Lumsden, de London, en Ontario, est présentement le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario. Il a été élu dans le comté de Hamilton East-Stoney Creek en juin 2022.

Lumsden n’a pas retourné les messages laissés à son ministère et à ses différents bureaux satellites lundi.

Ces sources, dont l’une en politique, ont requis l’anonymat pour discuter avec La Presse Canadienne puisque les Elks n’ont toujours pas dévoilé les détails concernant leur processus d’embauche du prochain président.

Ces deux personnes ont ajouté que Lumsden n’a pas soumis sa candidature pour le poste, et qu’il n’a pas non plus reçu d’offre du club en ce sens, mais qu’il correspond aux critères que recherchent les Elks compte tenu de ses antécédents au sein de la concession et de son expérience, tant au niveau sportif (comme joueur et dirigeant) que dans le milieu des affaires.

Rick LeLacheur est le président et directeur des opérations par intérim des Elks depuis le 22 août, après que Victor Cui eut été remercié par la concession albertaine.