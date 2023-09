(Montréal) Le match a été serré jusqu’à la fin, mais les Alouettes de Montréal ont été trop brouillons pour sortir vainqueurs de leur duel face aux Lions de la Colombie-Britannique.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Une attaque incapable de profiter de ses chances dans la zone payante, une interception coûteuse en fin de quatrième quart et encore cinq sacs concédés ont permis aux Lions d’inscrire une victoire de 34-25 devant 17 112 spectateurs au stade Percival-Molson.

Deux touchés d’Alexander Hollins, ainsi que ceux de Keon Hatcher et Taquan Mizzell – jumelés à deux placements de l’ex-Oiseau Sean Whyte – ont permis aux Lions (8-4) de repartir avec les deux points à l’enjeu.

Les Alouettes (6-5) n’ont pas été en mesure de convertir une seule de leurs trois présences au-delà de la ligne de 20 des Lions. Qui plus est, David Côté, après des réussites sur 23, 42 et 16 verges, a raté un placement de 27 verges.

« C’est difficile de gagner des matchs en bottant des placements, a laissé tomber l’entraîneur-chef Jason Maas. Notre attaque en zone payante n’a pas été assez bonne (samedi) et elle ne l’a pas été depuis le début de la saison. Ça part de moi et des entraîneurs ; c’est moi qui appelle les jeux. On doit prendre nos responsabilités et on va corriger ce qu’on peut corriger avec tout le monde dans cette chambre. […] Alors je vais être meilleur avec les plans de match à compter de notre première rencontre de lundi. »

« J’aimerais avoir une réponse pour expliquer pourquoi on ne marque pas plus de touchés dans le la zone payante, a de son côté indiqué le quart Cody Fajardo. […] On doit être en mesure de marquer sept points dans cette ligue – j’ai l’impression de répéter la même chose chaque semaine – et pas seulement des placements. C’est la clé pour gagner dans la LCF.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Le quart-arrière des Alouettes de Montréal, Cody Fajardo (7), est repoussé par Sione Teuhema (47) des Lions de la Colombie-Britannique.

La formation montréalaise a pourtant profité de deux touchés spectaculaires d’Austin Mack et de William Stanback dans cette rencontre. Mack (143 verges en sept réceptions) a effectué un jeu qu’on devrait revoir plusieurs années en plongeant à la limite de la zone des buts pour capter une passe de 31 verges de Fajardo (22 en 35, 208 verges, un touché, deux interceptions). Stanback a quant à lui offert une course explosive de 69 verges, sa plus longue pour un touché en carrière.

Mais l’attaque des locaux s’est bien trop souvent tirée dans le pied. Jamais autant qu’en fin de quatrième quart, alors que des passes de Cody Fajardo ont été interceptées dans la zone des buts.

Alors que les Lions venaient de prendre les devants 27-25 sur un placement de Whyte, les Alouettes ont surpris leurs rivaux avec un jeu truqué. Au lieu d’effectuer un dégagement, on a plutôt remis le ballon à Jeshrun Antwi, qui a couru sur 43 verges pour placer l’attaque à la ligne de 22 des Lions.

Sur le jeu suivant, Fajardo a tenté de rejoindre Mack dans la zone des buts, mais la double couverture des Lions a eu le dessus. Quincy Mauger a intercepté le ballon, mettant fin aux espoirs des Alouettes sur cette séquence.

« On a été agressifs. Mais leur demi de sûreté a fait un bon jeu, a admis Maas. Peut-être qu’en regardant les films, (Fajardo) va trouver qu’il aurait dû lancer le ballon ailleurs ou ne pas le lancer, mais je vais donner le mérite aux Lions sur ce jeu. Si on réussit cette passe, on se donne une avance intéressante. […] Mais de façon générale, on se rend la vie difficile. »

Les Lions ont ajouté un touché, celui de Mizzell, sur leur poussée suivante. Fajardo a tenté de ramener le match à une seule possession, mais il a vu une autre de ses passes en zone des buts être interceptée avec moins d’une minute à jouer, sonnant le glas des siens.

Les Alouettes devront rapidement retrouver leur élan en attaque. Leurs deux prochains duels seront des affrontements clés face aux Argonauts de Toronto, meneurs dans l’Est.

Adams fils impérial

Les déboires en attaque des Alouettes ont relégué au second rang une solide performance de Vernon Adams fils.

L’ex-quart des Alouettes a mené de main de maître l’attaque britanno-colombienne, complétant 21 de ses 33 passes pour 306 verges et trois touchés.

Sur le terrain après la rencontre, Adams était radieux.

« Cette victoire fait du bien et signifie beaucoup à mes yeux, a-t-il dit entouré des scribes montréalais. La dernière fois que nous étions venus ici, nous avions perdu. C’est mon deuxième chez moi ici. De signer cette victoire était très important pour moi. »

Sans lui enlever quelque mérite que ce soit, Adams a affronté une tertiaire minée par les blessures, qui a perdu deux éléments supplémentaires en cours de route.

Avec seulement trois partants réguliers sur six en début de match, les Alouettes ont dû négocier avec les pertes du secondeur J. R. Reed et du demi défensif Raheem Wilson au cours de cette rencontre.

Maas n’avait pas de mise à jour sur leur état de santé au moment de rencontrer les médias.