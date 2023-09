Face aux Lions de la Colombie-Britannique, les Alouettes de Montréal voudront non seulement retrouver le chemin de la victoire, mais aussi faire oublier leur performance horrible en attaque de la semaine dernière.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Un seul premier essai gagné et une petite vingtaine de verges en attaque : c’est tout ce que les Alouettes (6-4) ont été en mesure d’obtenir dans la deuxième demie du match perdu 47-17 aux mains des Blue Bombers de Winnipeg.

« On a connu un troisième quart terrible et ça a fait boule de neige à partir de là. C’est très difficile de ne pas obtenir de premier essai en une demie dans cette ligue. Le mérite revient aux Bombers, mais on les a beaucoup aidés », a expliqué l’entraîneur-chef Jason Maas plus tôt cette semaine.

D’où l’importance de relancer l’attaque avec une meilleure performance face aux Lions (7-4), qui s’amèneront au stade Percival-Molson après avoir eux aussi connu une performance exécrable – à domicile de surcroît – dans un revers de 30-10 face aux Tiger-Cats d’Hamilton.

Il s’agissait d’un deuxième revers consécutif des Lions et d’un troisième en quatre rencontres. Au cours de cette séquence, ils accordé 30 points ou plus trois fois.

« Je ne crois pas qu’ils soient davantage vulnérables, a indiqué Maas quand on lui a fait part de ces soubresauts défensifs. C’est ce qui arrive dans cette ligue : à un certain moment, vos adversaires ont plus de séquences vidéo de votre jeu. Ça facilite la façon de voir sur le terrain. […] Vos adversaires réussissent des jeux aussi : c’est difficile d’être parfait.

« Mais il s’agit d’un excellent club, très bien dirigé. Nous serons prêts pour eux. »

En juillet dernier, les Alouettes s’étaient inclinées 35-19 au B.C. Place, alors que l’attaque avait connu son pire match, concédant sept sacs aux Lions. La situation a depuis bien changé, mais le défi ne sera pas moins grand.

« Je sais que Vernon Adam fils sera très motivé d’être de nouveau à Montréal, a dit Maas. C’est toujours difficile d’affronter une équipe une deuxième fois et il faudra être prêt. »

PHOTO HEYWOOD YU, LA PRESSE CANADIENNE Vernon Adams fils

Et il estime que son club est différent de celui qui s’est frotté aux Lions au début de juillet.

« Eux aussi ont un club différent, mais de notre côté, j’aime à croire que nous sommes meilleurs de semaine en semaine.

« Au niveau de la discipline nous le sommes en tout cas. C’est vrai qu’on a écopé de sept pénalités contre les Bombers, mais de façon générale, nous sommes meilleurs sur cet aspect. »

Il est clair que les joueurs devront éviter les pièges que leur tendront les visiteurs après le sifflet.

« C’est clair que ça n’a pas été de notre côté la dernière fois que nous avons joué contre eux, mais toute notre attention est tournée vers les punitions, a fait remarquer le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. On va s’assurer d’être discipliné et ne pas donner de verges gratuites à l’autre. Quand tu donnes 100 verges à l’adversaire, c’est presqu’un terrain au complet de progression. C’est là-dessus que notre attention sera portée. »

Sur le terrain, Maas a confirmé les retours au jeu plus tôt cette semaine du demi défensif Ciante Evans et du receveur Greg Ellingson. Le secondeur Tyrrell Richards, le joueur de ligne offensive Patrick Davis et Wesley Sutton seront toutefois tenus à l’écart.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE « C’est clair que ça n’a pas été de notre côté la dernière fois que nous avons joué contre eux, mais toute notre attention est tournée vers les punitions, a fait remarquer le maraudeur Marc-Antoine Dequoy. On va s’assurer d’être discipliné et ne pas donner de verges gratuites à l’autre. »

Chez les Lions, le demi défensif Jalon Edwards-Cooper ne s’est pas entraîné de la semaine et ne sera pas uniforme. Les receveurs Keon Hatcher et Alexander Hollins représentaient quant à eux des cas douteux, mais leur nom apparaît sur l’organigramme que le club a transmis aux médias vendredi. Une décision dans le cas d’Hollins sera toutefois prise lors de la période d’échauffement.

Finalement, les Alouettes profiteront de cette rencontre pour honorer les cinq ex-membres des Oiseaux qui seront admis un peu plus tard en septembre au Temple de la renommée du football canadien.

L’ex-entraîneur Jacques Dussault, l’ailier défensif John Bowman, les joueurs de ligne offensive Josh Bourke et Lloyd Fairbanks, ainsi que l’ex-président Larry Smith, à titre de bâtisseur, seront honorés à Hamilton le 15 septembre prochain.