PHOTO RON HEFLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dallas) Gil Brandt, qui a été relégué dans l’ombre de l’entraîneur-chef Tom Landry et du directeur général Tex Schramm au sein du trio qui a fait des Cowboys de Dallas l’« America’s Team » durant les années 70, est décédé. Il était âgé de 91 ans.

Schuyler Dixon Associated Press

Les dirigeants du Temple de la renommée du football professionnel ont fait savoir que Brandt a rendu l’âme jeudi matin. La cause du décès n’a pas été précisée, mais la santé de Brandt avait décliné au cours des dernières années.

Brandt occupait le rôle de directeur du personnel des joueurs auprès de Landry, l’homme au chapeau et à l’air stoïque, et de Schramm, reconnu pour son habileté à échanger avec les médias. Toutefois, il a dû attendre presque 30 ans de plus avant d’être intronisé à Canton, en Ohio.

Lorsque Brandt a finalement mérité sa place au Temple de la renommée à titre de contributeur, ç’a été autant pour son habileté à demeurer impliqué dans la Ligue nationale de football, en s’adaptant à l’ère des médias sociaux, que pour les nouveautés que les Cowboys ont apportées à la façon d’aborder le repêchage, avec l’emploi d’ordinateurs au début des années 60.

C’est en 2019 que Brandt s’est finalement joint à Landry (1990) et Schramm (1991) à titre d’immortel du football professionnel, et il a toujours dit qu’il ne s’était jamais senti éclipsé.

« Je pense que nous avons tous reçu du crédit », avait déclaré Brandt à l’Associated Press avant son intronisation.

« Et je pense que Tex, avec raison d’ailleurs, a reçu plus de crédit que Tom et moi. Parce qu’il était vraiment une personne très habile avec les médias. Lorsque quelqu’un de (la revue) Sports Illustrated appelait, cette personne ne parlait pas à Tom ni à moi. Elle parlait à Tex. »

Schramm, Landry et Brandt ont travaillé ensemble pendant les 29 premières saisons des Cowboys. Brandt a été le dernier du trio à quitter après que Jerry Jones eut acheté l’équipe, en 1989, et eut immédiatement congédié Landry.

Schramm a démissionné peu de temps après (Jones occupe le poste de directeur général depuis sa prise de possession de l’équipe).

Brandt a raconté que Al Davis, l’ancien propriétaire des Raiders d’Oakland/Los Angeles, avait tenté de l’embaucher avant le repêchage de 1989 en lui notant qu’il avait entendu dire que Jones allait le limoger après la séance de sélection.

Brandt ne l’a pas cru, et bien que Davis a finalement eu raison, Brandt a expliqué qu’il n’aurait probablement pas posé un tel geste, de toute façon, parce que Dallas était devenu son nouveau lieu de résidence, lui qui était originaire de l’État du Wisconsin.

Brandt n’en a pas voulu tellement longtemps à Jones, et il est demeuré présent dans l’entourage de l’équipe même si son état de santé le confinait dans un fauteuil roulant les jours de match, sur la galerie de presse.

Brandt a même demandé à Jones de prononcer le discours de présentation le jour de son intronisation à Canton, et Jones l’a immortalisé en l’ajoutant à l’Anneau d’honneur des Cowboys quelques semaines avant que Brandt ne soit élu au Temple.

Dans une déclaration officielle, Jones a qualifié Brandt « de véritable icône et un pionnier de notre sport ».

« Gil a été au cœur des premiers succès des Cowboys de Dallas et a continué à être un grand ambassadeur de l’organisation pendant des décennies », a déclaré Jones.

« Il était mon ami et un mentor, non seulement pour moi, mais aussi pour d’innombrables dirigeants, entraîneurs, joueurs et diffuseurs de la Ligue nationale de football. »