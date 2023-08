PHOTO DAVID DERMER, ASSOCIATED PRESS

(Canton) DeMarcus Ware a reçu sa bague du Super Bowl après avoir quitté les Cowboys pour les Broncos de Denver. Il avait suffisamment bien fait à Dallas pour déjà mériter son veston doré.

Rob Maaddi Associated Press

Le secondeur étoile a été l’une des neuf personnes intronisées au Temple de la renommée du football professionnel, samedi.

Ware a parlé de l’environnement difficile dans lequel il avait grandi en Alabama, ayant déjà été menacé avec un fusil à la tête durant son temps à l’Université Troy. Il a remercié sa mère d’avoir subvenu aux besoins de sa famille comme mère monoparentale et il a aussi pardonné son père pour avoir été absent.

« J’étais aveuglé par mon environnement quand j’étais enfant. C’était la violence familiale, les drogues et les gangs. Mais ceux qui étaient près de moi m’ont appris à ne jamais abdiquer, à repousser mes limites et ne pas baisser les bras, a dit Ware. Vous êtes le produit de ce que vous pensez, de votre propre esprit, et vous devez apprendre à persévérer. »

Choix de première ronde en 2005, Ware a fracassé un record des Cowboys avec 117 sacs en neuf saisons. Il en a réussi 21,5 autres en trois saisons avec les Broncos.

PHOTO JULIO CORTEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS DeMarcus Ware dans l’uniforme des Cowboys de Dallas en 2011

Après des échecs frustrants en éliminatoires avec les Cowboys, Ware a reçu un appel de Peyton Manning, l’invitant à rejoindre les Broncos en 2014. Il a joué un rôle clé quand les Broncos ont défait les Panthers de la Caroline au Super Bowl un an plus tard.

« Mes coéquipiers étaient invincibles et je suis fier de faire partie de cet héritage », a dit Ware, qui a réussi deux sacs dans la victoire de 24-10 face aux Panthers.

Le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a effectué le discours de présentation de Ware, qui en était à sa deuxième année d’éligibilité.

« Il est un rare mélange d’habiletés physiques et de très, très, très haute moralité », a dit Jones.

Zach Thomas, un ancien secondeur étoile avec les Dolphins de Miami, a ouvert la cérémonie devant des partisans retardataires des Jets de New York et des Browns de Cleveland qui souhaitaient assister aux discours de Darrelle Revis, Joe Klecko et Joe Thomas.

Zach Thomas, qui mesure cinq pieds 11 pouces, est seulement le troisième secondeur de moins de six pieds à être intronisé au panthéon du football. Il a notamment remercié l’entraîneur Jimmy Johnson, ses anciens coéquipiers Dan Marino et Jason Taylor ainsi que les partisans rivaux qui l’ont motivé en lui criant des insultes. Il a été envahi par les émotions en parlant du secondeur membre du Temple de la renommée Junior Seau, qui s’est enlevé la vie en 2012.

PHOTO DAVID DERMER, ASSOCIATED PRESS Zach Thomas

« Quand j’étais âgé de 2 ans, j’ai été frappé par une camionnette, a raconté Thomas. Savez-vous ce qui m’a sauvé la vie cette journée-là ? Le gravier. Si ç’avait été une route asphaltée, je ne serais pas ici.

« On peut dire que ça m’a pris plusieurs chemins de gravier pour rendre ici. »

Thomas a été présenté par Johnson, qui l’a sélectionné en cinquième ronde du repêchage de 1996.

« J’ai repêché, recruté et dirigé 17 joueurs qui sont au Temple de la renommée, a dit Johnson. Parmi eux, Zach est celui qui a travaillé le plus fort. »

Revis a été honoré dès sa première année d’admissibilité. Il a été si dominant que les quarts ont éventuellement arrêté de lancer le ballon dans la direction du demi de coin.

Il a remporté le Super Bowl à sa seule saison avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, avant de retourner chez les Jets.

« Aux partisans des Jets, pour les huées et les applaudissements quand j’ai été choisi au 14e rang, à quand vous avez brûlé vos chandails quand j’ai rejoint les Patriots, à aujourd’hui, je pense que nous pouvons dire que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, a dit Revis. Vous vous attendiez à de grandes choses de ma part à tous les matchs et j’ai été heureux de devoir relever ce défi.

« Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir appuyé à chaque étape de ma carrière », a-t-il ajouté.

Klecko a aussi été l’un des préférés des partisans des Jets, lui qui est le seul joueur de l’histoire de la NFL à avoir été invité au Pro Bowl à trois positions sur la ligne défensive : ailier, plaqueur et plaqueur central.

PHOTO DAVID DERMER, ASSOCIATED PRESS Joe Klecko

Il a fait partie de la « New York Sack Exchange » dans les années 1980, aux côtés de Mark Gastineau, Marty Lyons et Abdul Salaam.

L’ancien bloqueur des Browns Joe Thomas a été le plus chaleureusement accueilli, alors que de nombreux supporters du « Dawg Pound » arboraient son chandail numéro 73.

Il a établi un record en disputant 10 363 jeux de suite avant de se déchirer le triceps en 2017, ce qui a mis fin à sa carrière.

« Ce chiffre 10 363, je l’ai à cœur. Pas juste à cause que c’est un record de la NFL, mais parce que ça montre que j’étais là pour mes frères 10 363 fois de suite, a dit Thomas. Ça veut dire pour moi la loyauté, la constance et le fait d’être là pour quelqu’un d’autre. »

Le demi de coin des Bengals de Cincinnati Ken Riley a été intronisé trois ans après sa mort. Il a réussi 65 interceptions en 15 saisons, toutes avec les Bengals.

Chuck Howley, seul joueur par excellence du Super Bowl avec l’équipe perdante, a été intronisé 50 ans après avoir joué son dernier match. Âgé de 87 ans, l’ancien secondeur des Cowboys n’a pas été en mesure d’assister à la cérémonie.

Dan Coryell, entraîneur de longue date des Chargers, a été honoré à titre posthume.